Когда-то город казаков, а сейчас подсолнечников? Как бы выглядел новый герб многострадального Запорожья

Официальный герб создан на основе русского имперского герба Александровска (старое название областного центра) с добавлением казачьих элементов

Запорожье, когда-то столица казаков, стало прифронтовым городом. Его почти каждый день россияне обстреливают разными видами вооружения, поэтому и изменились символы города.

Символы герба

Официальный герб Запорожья был утвержден в 1991 году. Золотые мушкеты на зеленом фоне и черный лук — на малиновом — так выглядит герб города. Он создан на основе русского имперского герба Александровска (старое название областного центра) с добавлением казачьих элементов

С обретением независимости встал вопрос с созданием герба Запорожья. За основу взяли старейший его официальный символ 1811 и добавили новых смыслов. На зеленом фоне тогда была изображена русская винтовка со штыками, на малиновом — лук с тремя стрелами остриями. Такие знаки означали победу русской империи над татарами.

Герб города Александровск, который был утвержден в 1811 году. Фото — сайт "Акбаш Знает"

А сейчас на зеленом фоне русские винтовки заменили казацкими мушкетами. Авторами эскиза стали киевские историки Юрий Савчук и Мария Дмитриенко, рассказал Андрей Гречило в комментарии "Суспильне":

Они попробовали поменять содержательное наполнение. Как-то переосмыслить по новому. В верхнем зеленом поле теперь представлены два казачьих мушкета. Чтобы подчеркивать собственно украинские особенности и города, и этой территории Запорожья, Андрей Гречило

Официальный герб Запорожья.

Новые символы в условиях войны

Полномасштабная война не изменила официальный герб, но добавила новые, глубинные символы, ставшие частью идентичности города. Их перечислила нейросеть.

Подсолнечник : Этот цветок, растущий на полях Запорожья, стал символом стойкости, жизни и надежды. Она олицетворяет несгибаемость украинского народа, который процветает даже под огнем.

: Этот цветок, растущий на полях Запорожья, стал символом стойкости, жизни и надежды. Она олицетворяет несгибаемость украинского народа, который процветает даже под огнем. Днепровские утесы и Хортица : Остров Хортица и река Днепр всегда были сердцем Запорожья. В условиях войны они стали символами защиты и опоры.

: Остров Хортица и река Днепр всегда были сердцем Запорожья. В условиях войны они стали символами защиты и опоры. Мосты : Мосты через Днепр, соединяющие части города, стали символом единства и несокрушимости. Они выстояли, несмотря на постоянные обстрелы, показывая, что город не сломать.

: Мосты через Днепр, соединяющие части города, стали символом единства и несокрушимости. Они выстояли, несмотря на постоянные обстрелы, показывая, что город не сломать. Памятник "Казацкая слава" : Монумент, стоящий на Хортице, стал символом гордости за свое прошлое и напоминанием о борьбе за свободу.

Нейросеть показала, каким мог бы быть новый герб Запорожья

"Телеграф" обратился к нейросети, чтобы она показала новый герб, который мог бы стать новым украшением города.

На изображении, созданной нейросетью, сочетаются исторические и современные символы. В центре – огромный подсолнечник, символизирующий устойчивость и мирное будущее. Под ним — Днепр с мостами, олицетворяющими единство города. На берегу реки, на холме, возвышается монумент "Казацкая слава", что является связью с казацким прошлым.

Как бы мог выглядеть герб Запорожья. Создано нейросетью.

