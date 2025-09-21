Когда-то город казаков, а сейчас подсолнечников? Как бы выглядел новый герб многострадального Запорожья
Официальный герб создан на основе русского имперского герба Александровска (старое название областного центра) с добавлением казачьих элементов
Запорожье, когда-то столица казаков, стало прифронтовым городом. Его почти каждый день россияне обстреливают разными видами вооружения, поэтому и изменились символы города.
"Телеграф" расскажет, что означает официальный герб города. А также, как бы мог выглядеть новый.
Символы герба
Официальный герб Запорожья был утвержден в 1991 году. Золотые мушкеты на зеленом фоне и черный лук — на малиновом — так выглядит герб города. Он создан на основе русского имперского герба Александровска (старое название областного центра) с добавлением казачьих элементов
С обретением независимости встал вопрос с созданием герба Запорожья. За основу взяли старейший его официальный символ 1811 и добавили новых смыслов. На зеленом фоне тогда была изображена русская винтовка со штыками, на малиновом — лук с тремя стрелами остриями. Такие знаки означали победу русской империи над татарами.
А сейчас на зеленом фоне русские винтовки заменили казацкими мушкетами. Авторами эскиза стали киевские историки Юрий Савчук и Мария Дмитриенко, рассказал Андрей Гречило в комментарии "Суспильне":
Они попробовали поменять содержательное наполнение. Как-то переосмыслить по новому. В верхнем зеленом поле теперь представлены два казачьих мушкета. Чтобы подчеркивать собственно украинские особенности и города, и этой территории Запорожья,
Новые символы в условиях войны
Полномасштабная война не изменила официальный герб, но добавила новые, глубинные символы, ставшие частью идентичности города. Их перечислила нейросеть.
- Подсолнечник : Этот цветок, растущий на полях Запорожья, стал символом стойкости, жизни и надежды. Она олицетворяет несгибаемость украинского народа, который процветает даже под огнем.
- Днепровские утесы и Хортица : Остров Хортица и река Днепр всегда были сердцем Запорожья. В условиях войны они стали символами защиты и опоры.
- Мосты : Мосты через Днепр, соединяющие части города, стали символом единства и несокрушимости. Они выстояли, несмотря на постоянные обстрелы, показывая, что город не сломать.
- Памятник "Казацкая слава" : Монумент, стоящий на Хортице, стал символом гордости за свое прошлое и напоминанием о борьбе за свободу.
Нейросеть показала, каким мог бы быть новый герб Запорожья
"Телеграф" обратился к нейросети, чтобы она показала новый герб, который мог бы стать новым украшением города.
На изображении, созданной нейросетью, сочетаются исторические и современные символы. В центре – огромный подсолнечник, символизирующий устойчивость и мирное будущее. Под ним — Днепр с мостами, олицетворяющими единство города. На берегу реки, на холме, возвышается монумент "Казацкая слава", что является связью с казацким прошлым.
