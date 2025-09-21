Колись місто козаків, а зараз соняшників? Як би виглядав новий герб багатостраждального Запоріжжя

Офіційний герб створений на основі російського імперського герба Олександрівська (стара назва обласного центру) з додаванням козацьких елементів

Запоріжжя, що колись було столицею козаків, стало прифронтовим містом. Його майже щодня росіяни обстрілюють різними видами озброєння, через це і змінились символи міста.

"Телеграф" розповість, що означає офіційний герб міста. А також, як би міг виглядати новий.

Символи герба

Офіційний герб Запоріжжя був затверджений 1991 року. Золоті мушкети на зеленому фоні та чорний лук — на малиновому — такий вигляд має герб міста. Він створений на основі російського імперського герба Олександрівська (стара назва обласного центру) з додаванням козацьких елементів

Зі здобуттям незалежності постало питання зі створенням герба Запоріжжя. За основу взяли найстаріший його офіційний символ 1811 року та додали нових сенсів. На зеленому фоні тоді був зображений російська гвинтівка зі штиками, на малиновому — лук з трьома стрілами вістрями додолу. Такі символи означали перемогу Російської імперії над татарами.

Герб міста Олександрівськ, який затвердили у 1811 році. Фото - сайт "Акбаш Знає"

А зараз на зеленому фоні російські гвинтівки замінили козацькими мушкетами. Авторами ескізу стали київські історики Юрій Савчук та Марія Дмитрієнко, розповів Андрій Гречило в коментарі "Суспільне":

Вони попробували поміняти змістове наповнення. Якось переосмислити по новому. У верхньому зеленому полі тепер подані два козацькі мушкети. Аби підкреслювати, власне, українські особливості і міста, і цієї території Запорізько, Андрій Гречило

Офіційний герб Запоріжжя.

Нові символи в умовах війни

Повномасштабна війна не змінила офіційний герб, але додала нові, глибинні символи, які стали частиною ідентичності міста. Їх перерахувала нейромережа.

Соняшник : Ця квітка, що росте на полях Запоріжжя, стала символом стійкості, життя та надії. Вона уособлює незламність українського народу, що квітне навіть під вогнем.

: Ця квітка, що росте на полях Запоріжжя, стала символом стійкості, життя та надії. Вона уособлює незламність українського народу, що квітне навіть під вогнем. Дніпровські кручі та Хортиця : Острів Хортиця та річка Дніпро завжди були серцем Запоріжжя. В умовах війни вони стали символами захисту та опори.

: Острів Хортиця та річка Дніпро завжди були серцем Запоріжжя. В умовах війни вони стали символами захисту та опори. Мости : Мости через Дніпро, що з'єднують частини міста, стали символом єдності та незламності. Вони вистояли попри постійні обстріли, показуючи, що місто не зламати.

: Мости через Дніпро, що з'єднують частини міста, стали символом єдності та незламності. Вони вистояли попри постійні обстріли, показуючи, що місто не зламати. Пам'ятник "Козацька слава": Монумент, що стоїть на Хортиці, став символом гордості за своє минуле та нагадуванням про боротьбу за свободу.

Нейромережа показала, яким міг би бути новий герб Запоріжжя

"Телеграф" звернувся до нейромережі, аби та показала новий герб, який би міг стати новою окрасою міста.

На зображенні, що створила нейромережа, поєднуються історичні та сучасні символи. У центрі — величезний соняшник, що символізує стійкість та мирне майбутнє. Під ним — Дніпро з мостами, що уособлюють єдність міста. На березі річки, на пагорбі, височить монумент "Козацька слава", що є зв'язком з козацьким минулим.

Як би міг виглядати герб Запоріжжя. Створено нейромережею.

Раніше "Телеграф" писав, як би міг виглядати герб курортної Одеси в умовах війни.