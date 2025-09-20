В сердце Литвы есть улица, напоминающая о стойкости Украины: по ней ежедневно ходят российские дипломаты (фото)
В столице Литвы есть улица Героев Украины, которая уже 3 года носит это название
В столице Литвы уже три года есть улочка, которая носит название Героев Украины. Она символически находится возле российского посольства.
Решение о том, чтобы безымянная улица в Вильнюсе имела название Героев Украины, принял городской совет, а уже в день голосования на фасадах установили таблички с надписью на двух языках — литовском и украинском. Об этом написали в Укринформе.
Мэр города Ремигиюс Шимашюс напомнил, что еще 3 марта было принято принципиальное решение предоставить этой безымянной улице имя, символизирующее мужество и несокрушимость украинского народа.
Таким образом, столица Литвы в очередной раз продемонстрировала поддержку Украине в ее борьбе за свободу и независимость.
В день, когда ее переименовывали, улица выглядела так:
