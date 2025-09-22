Оттолкнете изобилие и благополучие на весь год: строгие запреты в День осеннего равноденствия 2025

Если вы не соблюдаете эти запреты, можете навлечь беду

День осеннего равноденствия, который наступает 22 сентября, традиционно сопровождается рядом предрассудков и правил. Их советовали придерживаться наши предки, чтобы сохранить баланс в жизни и не навлечь неудачи на себя или родных.

В народе считается, что "границы" между духовным и реальным мирами в этот день тоньше обычного. "Телеграф" расскажет, что нельзя делать в День осеннего равноденствия.

Что запрещено делать в День осеннего равноденствия

Ссориться и конфликтовать . Любая ссора или обида могут запечатлеться и тянуться весь год и нанести вред как эмоциям, так и отношениям.

. Любая ссора или обида могут запечатлеться и тянуться весь год и нанести вред как эмоциям, так и отношениям. Игнорировать обещания. Все, что вы пообещали в этот день, вы должны сделать, чтобы это не вернулось к вам сторицей.

Запреты в День осеннего равноденствия. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Начинать новые дела . Новые проекты или финансовые обязательства, начатые в день равноденствия, считались рискованными. Считалось, что их энергия не будет поддержана ритмом природы.

. Новые проекты или финансовые обязательства, начатые в день равноденствия, считались рискованными. Считалось, что их энергия не будет поддержана ритмом природы. Выбрасывать пищу. Согласно народным поверьям, продукты символизируют достаток. Когда их выбрасывают, можно оттолкнуть благополучие и лишиться изобилия.

Согласно народным поверьям, продукты символизируют достаток. Когда их выбрасывают, можно оттолкнуть благополучие и лишиться изобилия. Одалживать деньги. В народе верилось, что долг в этот день может навлечь финансовую нестабильность.

В народе верилось, что долг в этот день может навлечь финансовую нестабильность. Проявлять агрессию . В день, когда естественный баланс между светом и тьмой особенно ощутим, негативные настроения считались потенциально вредными для души и здоровья.

. В день, когда естественный баланс между светом и тьмой особенно ощутим, негативные настроения считались потенциально вредными для души и здоровья. Переезжать в новое жилье. Считалось, что счастье не последует за вами на новое место жительства.

