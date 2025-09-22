Рус

Відштовхнете достаток і добробут на весь рік: суворі заборони в День осіннього рівнодення 2025

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
В День осіннього рівнодення заборонено проявляти агресію
В День осіннього рівнодення заборонено проявляти агресію. Фото Згенеровано ШІ (Телеграф)

Якщо не дотримаєтеся цих заборон, можете накликати біду

День осіннього рівнодення, який настає 22 вересня, традиційно супроводжується рядом забобонів і правил. Їх радили дотримуватися наші предки, аби зберегти баланс в житті й не накликати невдачі на себе чи рідних.

У народі вважається, що "кордони" між духовним і реальним світами в цей день тонші, ніж зазвичай. "Телеграф" розповість, що не можна робити в День осіннього рівнодення.

Що заборонено робити у День осіннього рівнодення

  • Сваритися і конфліктувати. Будь-яка сварка чи образа можуть закарбуватися й тягнутися весь рік і заподіяти шкоду як емоціям, так і відносинам.
  • Ігнорувати обіцянки. Усе, що ви пообіцяли в цей день, ви повинні виконати, щоб це не повернулося до вас сторицею.
Заборони в День осіннього рівнодення
Заборони в День осіннього рівнодення. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф
  • Починати нові справи. Нові проєкти або фінансові зобов’язання, розпочаті в день рівнодення, вважалися ризикованими. Вважалося, що їхня енергія не буде підтримана природним ритмом.
  • Викидати їжу. Згідно з народними повір’ями, продукти символізують достаток. Коли їх викидають, можна відштовхнути добробут і втратити достаток.
  • Позичати гроші. У народі вірили, що борг в цей день може накликати фінансову нестабільність.
  • Проявляти агресію. В день, коли природний баланс між світлом і темрявою особливо відчутний, негативні настрої вважалися потенційно шкідливими для душі і здоров’я.
  • Переїжджати у нове житло. Вважалося, що щастя не піде за вами на нове місце проживання.

Раніше "Телеграф" розповідав, що можна робити у День осіннього рівнодення. Ми зібрали для вас усі цінні поради.

Теги:
#Осінь #Заборони #Осіннє рівнодення