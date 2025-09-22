Відштовхнете достаток і добробут на весь рік: суворі заборони в День осіннього рівнодення 2025
Якщо не дотримаєтеся цих заборон, можете накликати біду
День осіннього рівнодення, який настає 22 вересня, традиційно супроводжується рядом забобонів і правил. Їх радили дотримуватися наші предки, аби зберегти баланс в житті й не накликати невдачі на себе чи рідних.
У народі вважається, що "кордони" між духовним і реальним світами в цей день тонші, ніж зазвичай. "Телеграф" розповість, що не можна робити в День осіннього рівнодення.
Що заборонено робити у День осіннього рівнодення
- Сваритися і конфліктувати. Будь-яка сварка чи образа можуть закарбуватися й тягнутися весь рік і заподіяти шкоду як емоціям, так і відносинам.
- Ігнорувати обіцянки. Усе, що ви пообіцяли в цей день, ви повинні виконати, щоб це не повернулося до вас сторицею.
- Починати нові справи. Нові проєкти або фінансові зобов’язання, розпочаті в день рівнодення, вважалися ризикованими. Вважалося, що їхня енергія не буде підтримана природним ритмом.
- Викидати їжу. Згідно з народними повір’ями, продукти символізують достаток. Коли їх викидають, можна відштовхнути добробут і втратити достаток.
- Позичати гроші. У народі вірили, що борг в цей день може накликати фінансову нестабільність.
- Проявляти агресію. В день, коли природний баланс між світлом і темрявою особливо відчутний, негативні настрої вважалися потенційно шкідливими для душі і здоров’я.
- Переїжджати у нове житло. Вважалося, що щастя не піде за вами на нове місце проживання.
