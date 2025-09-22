Відштовхнете достаток і добробут на весь рік: суворі заборони в День осіннього рівнодення 2025

Якщо не дотримаєтеся цих заборон, можете накликати біду

День осіннього рівнодення, який настає 22 вересня, традиційно супроводжується рядом забобонів і правил. Їх радили дотримуватися наші предки, аби зберегти баланс в житті й не накликати невдачі на себе чи рідних.

У народі вважається, що "кордони" між духовним і реальним світами в цей день тонші, ніж зазвичай. "Телеграф" розповість, що не можна робити в День осіннього рівнодення.

Що заборонено робити у День осіннього рівнодення

Сваритися і конфліктувати . Будь-яка сварка чи образа можуть закарбуватися й тягнутися весь рік і заподіяти шкоду як емоціям, так і відносинам.

. Будь-яка сварка чи образа можуть закарбуватися й тягнутися весь рік і заподіяти шкоду як емоціям, так і відносинам. Ігнорувати обіцянки. Усе, що ви пообіцяли в цей день, ви повинні виконати, щоб це не повернулося до вас сторицею.

Заборони в День осіннього рівнодення. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Починати нові справи . Нові проєкти або фінансові зобов’язання, розпочаті в день рівнодення, вважалися ризикованими. Вважалося, що їхня енергія не буде підтримана природним ритмом.

. Нові проєкти або фінансові зобов’язання, розпочаті в день рівнодення, вважалися ризикованими. Вважалося, що їхня енергія не буде підтримана природним ритмом. Викидати їжу. Згідно з народними повір’ями, продукти символізують достаток. Коли їх викидають, можна відштовхнути добробут і втратити достаток.

Згідно з народними повір’ями, продукти символізують достаток. Коли їх викидають, можна відштовхнути добробут і втратити достаток. Позичати гроші. У народі вірили, що борг в цей день може накликати фінансову нестабільність.

У народі вірили, що борг в цей день може накликати фінансову нестабільність. Проявляти агресію . В день, коли природний баланс між світлом і темрявою особливо відчутний, негативні настрої вважалися потенційно шкідливими для душі і здоров’я.

. В день, коли природний баланс між світлом і темрявою особливо відчутний, негативні настрої вважалися потенційно шкідливими для душі і здоров’я. Переїжджати у нове житло. Вважалося, що щастя не піде за вами на нове місце проживання.

Раніше "Телеграф" розповідав, що можна робити у День осіннього рівнодення. Ми зібрали для вас усі цінні поради.