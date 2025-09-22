Сделайте это со своим сельдереем, чтобы урожай был свежым до самой весны

Эти правила позволят вам сохранить урожай сельдерея свежим и полезным в течение длительного времени

Сохранение сельдерея после сбора урожая требует соблюдения определенных правил и создания оптимальных условий хранения. Как правильно это делать?

Стоит отметить, что сельдерей относится к овощам, которые могут сохраняться достаточно долго при правильном подходе.

Как хранить овощ

Прежде всего, важно правильно подготовить сельдерей к хранению сразу после уборки урожая. Корнеплоды следует осторожно очистить от земли с помощью мягкой щетки, при этом избегая повреждения кожуры, поскольку даже мелкие царапины могут стать причиной порчи. Листья необходимо срезать, оставив лишь небольшие черенки длиной около двух сантиметров, что предотвращает потерю влаги из-за зеленой массы.

Оптимальными условиями для длительного хранения сельдерея температура от нуля до двух градусов и относительная влажность воздуха на уровне 85-90 процентов. Такие условия можно создать в подвале, погребе или специально оборудованном погребе, где сельдерей может храниться до шести месяцев без потери качества и питательных свойств.

Альтернативным вариантом является хранение в полиэтиленовых пакетах с вентиляционными отверстиями. Сельдерей заворачивают во влажную ткань или бумагу, после чего помещают в перфорированные пакеты и хранят в холодильнике в овощном отделении, где она остается свежей в течение двух-трех месяцев.

