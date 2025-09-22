Зробіть це зі своєю селерою, аби врожай був свіжим до самої весни

Ці правила дозволять вам зберегти врожай селери свіжим і корисним протягом тривалого часу

Збереження селери після збирання врожаю потребує дотримання певних правил і створення оптимальних умов зберігання. Як це правильно робити?

Ми розповімо, як правильно зберігати врожай селери.

Варто зазначити, що селера належить до овочів, які можуть зберігатися досить довго за правильного підходу.

Як зберігати овоч

Перш за все, важливо правильно підготувати селеру до зберігання відразу після збирання врожаю. Коренеплоди слід обережно очистити від землі за допомогою м’якої щітки, при цому уникаючи пошкодження шкірки, оскільки навіть дрібні подряпини можуть стати причиною псування. Листя необхідно зрізати, залишивши лише невеликі черешки завдовжки близько двох сантиметрів, що запобігає втраті вологи через зелену масу.

Листя селери слід обрізати

Оптимальними умовами для тривалого зберігання селери є температура від нуля до двох градусів та відносна вологість повітря на рівні 85-90 відсотків. Такі умови можна створити в підвалі, льоху або спеціально обладнаному погребі, де селера може зберігатися до шести місяців без втрати якості та поживних властивостей.

Що відомо про селеру

Альтернативним варіантом є зберігання в поліетиленових пакетах з отворами для вентиляції. Селеру загортають у вологу тканину або папір, після чого поміщають у перфоровані пакети та зберігають у холодильнику в овочевому відділенні, де вона залишається свіжою протягом двох-трьох місяців.

Зберігання селери в поліетиленових пакетах з отворами для вентиляції

