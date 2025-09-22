Люди с этой фамилией могли быть жадными до еды: при чем здесь борщ

Украинская фамилия имеет четыре версии происхождения и может быть связана с казаками

Фамилии украинцев интересны и благозвучны, а их значения могут удивить даже иностранцев. Среди таких и фамилия Недайборщ.

А также сколько людей в Украине его имеет.

По данным статистики портала Родни, фамилию Недайборщ носят 92 человека в Украине, что делает его достаточно редким. Эта фамилия встречается не так часто и имеет локальное распространение преимущественно в центральных и западных областях Украины.

Наибольшая концентрация носителей этой фамилии наблюдается в Кировоградской, Житомирской и Винницкой областях.

Значение и происхождение

Фамилия Недайборщ принадлежит к группе так называемых "уличных" или "признаковых" фамилий. Это означает, что оно возникло не от имени, а от какой-то черты характера, привычки или события, случившегося с человеком.

Фамилия предположительно образовалась из двух слов: "не дай" и "борщ". На первый взгляд может показаться, что оно указывает на человека скупого или не желавшего делиться едой. Однако историческое значение может быть более глубоким и благородным.

Возможно, это прозвище получил человек, который был настолько гостеприимным и щедрым, что никогда не отказывал гостям в борще — главном блюде украинского стола. Или, наоборот, это могло быть шутливое прозвище для кого-то, кто особенно ценил домашний борщ и неохотно делился им с другими.

Казачьи корни

Многие подобные фамилии, звучащие как фразы или предложения (например, Затуливитер, Непейпиво, Обойдыхата), типичны для казацких времен. Казаки часто получали прозвища за свои поступки или особенности, которые впоследствии становились фамилиями.

