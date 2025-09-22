Это легендарное место в Киеве должен помнить каждый. Угадайте его по фото с 1960 года

Сегодня эту локацию знают все киевляне и гости столицы как одна из самых популярных туристических локаций города

Киев — мощный город с тысячелетней историей, чье развитие началось еще в V-VI веках. За долгие века своего существования столица Украины претерпела многочисленные преобразования, и каждая эпоха оставляла свой отпечаток в архитектурном лице города.

На архивном снимке 1960-х годов мы видим величественное сооружение с характерной архитектурой – массивные стены, арочные окна и классический фасад, свидетельствующие о ее исторической важности. Рядом со зданием проходят трамвайные пути, а на улице заметны опоры контактной сети троллейбусов, создававших единую систему общественного транспорта того времени.

Киев 1960 год

В кадре также виден троллейбус и пешеходов, следующих своими делами мимо этого монументального сооружения. Архитектурный стиль здания и его расположение у транспортных путей говорят о том, что это был важный объект городской инфраструктуры.

Особое внимание привлекает расположение этого сооружения именно здесь, на одной из самых посещаемых площадей современного Киева.

Что это за место

Это центральная дизель-моторная электростанция Киевской городской железной дороги Набережное шоссе, 2 в Подольском районе – том самом месте, которое сегодня знают все киевляне и гости столицы как одну из самых популярных туристических локаций города. Интересно, что трамвайная остановка находилась как раз напротив этого здания, что делало это место важным транспортным узлом советского Киева.

В конце пятидесятых сооружение было перестроено под административное здание Киевского трамвайно-троллейбусного управления. Часть общего зала, возведенного на втором этапе, была переоборудована под трансформаторную подстанцию Шевченковского р-на для питания электроэнергией трамвайного движения на Набережном шоссе и Владимирском спуске, а также для фуникулера и троллейбусных маршрутов на Крещатике. В этой части зала сделано перекрытие, и одноэтажный объем преобразован в четырехэтажный. Там, где размещались служебные помещения, также был надстроен еще один этаж.

Изменилось также и расположение входа, он устроен в центре фасада. С северной стороны сооружения, где находились служебные помещения, на верхнем ярусе пробиты новые окна. С 1970-х гг. над трансформаторной подстанцией размещен цех офсетной печати.

Несмотря на чисто утилитарное назначение сооружение Центральной электрической станций Киевской городской железной дороги имеет не только культурную и эстетическую ценность. И дело не только в том, что в индустриальной архитектуре XIX и начале XX в. архитекторы и заказчики предпочитали строить не только целесообразно, но и красивой. Немалая станция стояла на набережной города и, фактически, в самом его сердце. Соответственно, если электрический трамвай стал гордостью киевлян, то станция должна стать украшением центра города. Строители с задачей справились – сегодня это сооружение при первом взгляде можно даже принять за какой-то дворец.

