Привлечете проблемы с финансами: что категорически запрещено делать 23 сентября
В этот день верующие молятся о благословении семьи
Сегодня, 23 сентября, православная церковь отмечает праздник Зачатия Иоанна Крестителя. До перехода на новоюлианский церковный календарь, память об этом дне почиталась 6 октября.
Это важный церковный праздник, посвященный событиям, когда родителям Иоанна, Иоакиму и Анне Бог пообещал, что у них родится будущий пророк. Они были благочестивы, но долго не имели детей, что в иудаизме считалось великой трагедией.
Однако супруги продолжали молиться, что долгое время не имело никакого результата. В конце концов ангел явился Анне и сообщил о том, что она родит сына Иоанна.
Традиции и приметы 23 сентября
В этот день верующие посещают службу и молятся о благосостоянии и благословении семьи. Хозяйки готовят песни и скромные кушанья, поскольку день должен быть сдержан и соединен с духовностью.
- днем ясно – ждите теплую осень;
- розовое или красное небо на закате — на днях будет дождь и ветер;
- на рассвете туман – ждите дождя.
Что нельзя делать 23 сентября
- желать зла, злословить — негативные слова в этот день могут привлечь неурядицы;
- брать и давать деньги в долг — ссуды в этот день могут стать началом проблем с финансами;
- принимать важные решения – день нужно посвятить молитве и размышлениям;
- вредить репутации других — долго будете иметь конфликты с близкими.
Именины 23 сентября
В этот день свои именины отмечают Андрей, Иван, Николай, Петр, Ираида и Раиса.
