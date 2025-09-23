Накличете проблеми з фінансами: що категорично заборонено робити 23 вересня

В цей день віряни моляться про благословення родини

Сьогодні, 23 вересня, православна церква відзначає свято Зачаття Івана Хрестителя. До переходу на новоюліанський церковний календар, пам’ять про цей день вшановувалася 6 жовтня.

Це важливе церковне свято, яке присвячене події, коли батькам Івана, Йоакиму та Анні, Бог пообіцяв, що у них народиться майбутній пророк. Вони були благочестивими, але довго не мали дітей, що в юдаїзмі вважалося великою трагедією.

Однак подружжя продовжувало молитися, що тривалий час не мало жодного результату. Зрештою ангел явився Анні і повідомив про те, що вона народить сина Івана.

Традиції та прикмети 23 вересня

В цей день віряни відвідують службу і моляться про добробут і благословення сім’ї. Господині готують пісні та скромні страви, оскільки день повинен бути стриманим і поєднаним із духовністю.

вдень ясно — чекайте на теплу осінь;

рожеве або червоне небо на заході сонця — днями буде дощ і вітер;

на світанку туман — чекайте на дощ.

Туман 23 вересня віщує про дощ. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Що не можна робити 23 вересня

бажати зла, лихословити — негативні слова в цей день можуть притягнути негаразди;

брати і давати гроші в борг — позики в цей день можуть стати початком проблем із фінансами;

приймати важливі рішення — день треба присвятити молитві та роздумам;

шкодити репутації інших — довго матимете конфлікти з близькими.

Іменини 23 вересня

В цей день свої іменини відзначають Андрій, Іван, Микола, Петро, Іраїда та Раїса.

