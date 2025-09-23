Эти ошибки убивают урожай. Как правильно хранить тыквы на зиму

Скидывать тыквы в кучу на полу в подвале нельзя

Многие овощи и корнеплоды портятся во время хранения зимой. Особенно это касается тыкв, легко поддающихся гниению.

"Телеграф" расскажет, как и где правильно хранить тыквы, чтобы они пережили зиму и весну. Заметим, что здесь не последнюю роль играет правильное соседство и размер плодов.

Для зимовки лучше подойдут тыквы большого и среднего размера, ведь маленькие быстро испортятся. Сбрасывать тыквы рядом на хранение нельзя, это одна из главных причин гниения. Эти плоды не могут храниться прямо в насыпанной груде на полу подвала или кладовой. Поврежденные или пораженные болезнями тыквы следует отложить и использовать в первую очередь.

Правильное хранение тыквы

Чтобы тыквы лежали долго, после сбора урожая с огорода, им нужно дать отдохнуть две недели. Лучшим местом подойдет сухое, хорошо проветриваемое помещение с температурой до 25-28°C, а влажностью – 80-85%. За это время тыква созреет, а ее кожура станет крепкой и плотной.

Уже через неделю после такой передержки тыквы можно переносить на постоянное место хранения. Это может быть подвал или амбар, где температура воздуха колеблется от 4 до 9°C и влажность 70%. Нарушение этих рамок приведет к быстрой порче тыкв.

Заметим, что их нельзя класть очень близко друг к другу. Каждый плод должен хорошо обдаваться потоком воздуха. Кроме того, хранить тыквы лучше на стеллажах, а не на полу.

