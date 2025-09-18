Укр

Рыбак показал впечатляющий улов. Мужчина выловил в Киеве 10-килограммового хищника (фото)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Рыбалка на Трухановом острове была успешной
Рыбалка на Трухановом острове была успешной. Фото Коллаж "Телеграф"

Рыбак выловил крупную рыбу из Днепра

Огромный сом попал на удочку рыбака в Киеве. Рыбаки любят хвастаться уловом и рыбак по имени Роберт показал свой выдающийся трофей.

Как рассказали в Telegram-канале "Рибалка Київ", мужчина выловил сома весом 10 килограммов из реки Днепр. Он удачно порыбачил на Трухановом острове 12 сентября.

Сома поймали в Днепре
Размер сома поражает

Рыбак ловил на донку — удочку для донной ловли рыбы, что обитает у дна — лещ, карп, сом и т.д. Наживка, на которую клюнул сом – черви.

Сом – одна из самых крупных пресноводных рыб

Сом может достигать гигантских размеров – до 1,5–2 метров и весить до 80 килограммов. Это хищник, который питается более мелкой рыбой, лягушками, раками, а также охотится на водоплавающих птиц.

Сом
Сом

Главная черта сома – широкая, приплюснутая голова и длинные усы, помогающие ему ориентироваться в темной воде. Эта рыба ведет в основном ночной образ жизни. Днем он отдыхает в глубоких ямах и под корягами на дне рек и озер, а ночью выходит на охоту. Мясо сома считается деликатесом, оно нежное и имеет сладковатый привкус.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что женщина выловила в Киеве экзотическую краснокнижную рыбу. Рыбачка показала свой редкий улов.

Теги:
#Киев #Рыба #Рыбалка #Сом #Рыболов