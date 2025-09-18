Рыбак показал впечатляющий улов. Мужчина выловил в Киеве 10-килограммового хищника (фото)

Рыбак выловил крупную рыбу из Днепра

Огромный сом попал на удочку рыбака в Киеве. Рыбаки любят хвастаться уловом и рыбак по имени Роберт показал свой выдающийся трофей.

Как рассказали в Telegram-канале "Рибалка Київ", мужчина выловил сома весом 10 килограммов из реки Днепр. Он удачно порыбачил на Трухановом острове 12 сентября.

Размер сома поражает

Рыбак ловил на донку — удочку для донной ловли рыбы, что обитает у дна — лещ, карп, сом и т.д. Наживка, на которую клюнул сом – черви.

Сом – одна из самых крупных пресноводных рыб

Сом может достигать гигантских размеров – до 1,5–2 метров и весить до 80 килограммов. Это хищник, который питается более мелкой рыбой, лягушками, раками, а также охотится на водоплавающих птиц.

Сом

Главная черта сома – широкая, приплюснутая голова и длинные усы, помогающие ему ориентироваться в темной воде. Эта рыба ведет в основном ночной образ жизни. Днем он отдыхает в глубоких ямах и под корягами на дне рек и озер, а ночью выходит на охоту. Мясо сома считается деликатесом, оно нежное и имеет сладковатый привкус.

