Появился совсем недавно: под Киевом поймали рыбу-захватчика из Америки (фото)

Рыба считается вредителем и ценности для рыбаков не представляет

В украинские водоемы проникают рыбы из далеких стран. Например, солнечного окуня недавно поймали в Ивано-Франковской области, а теперь его обнаружили и в Киеве.

Фото подтверждения предоставил читатель "Телеграфа". Отмечается, что рыбу поймали в канале Киевского водохранилища в районе Лебедевки, что к северу от столицы.

Ихтиолог Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины Юлия Куцоконь подтвердила "Телеграфу", что на снимке именно солнечный окунь и отметила, что для Украины он является чужаком.

Это инвазивный чужеродный вид из Северной Америки. В Украине встречается с 19 века, но так далеко на севере – это буквально уже начало 21 века Юлия Куцоконь

Солнечный окунь в Киеве

Как известно, солнечный окунь (Lepomis gibbosus) из-за яркого окраса очень популярен в аквариумном деле с первой половины 19 века. Ради этого его и впервые и завезли в Европу. В 1877 году его намерено запустили в водоемы Франции, как объект спортивной рыбалки, что открыло ему путь к колонизации континента. К настоящему времени он встречается почти по всей западной и южной Европе, а также постепенно осваивается в Украине.

Обычно не превышает 10 сантиметров в длину, но некоторые особи могут вырасти и до 30 сантиметров. Промышленной ценности не представляет и наносит ущерб рыбному хозяйству, подъедая молодняк более ценных рыб или составляя им конкуренцию в борьбе за пищу.

Напомним, ранее Куцоконь рассказывала, какие еще инвазионные виды рыб встречаются на территории Украины и откуда они к нам попали.