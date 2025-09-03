Бассейн, спортзал и лаундж-зона: как выглядит роскошный особняк Потапа и Насти Каменских под Киевом

Певцы проживали в элитном коттеджном городке

Популярная украинская певица Настя Каменских, оскандалившаяся заявлением о языке в США, раньше жила в роскошном доме под Киевом. Это было их жилье вместе с мужем и продюсером Потапом. В последние годы супруги редко появляются в Украине и большинство времени работают за границей.

"Телеграф" выяснил, каким является дом Каменских и Потапа вблизи Киева.

Имение Каменских и Потапа под Киевом

В 2017 году Потап купил земельный участок площадью 13,5 соток в поселке Романков, недалеко от Конча-Заспы. На нем построили роскошный двухэтажный дом, который стоил 1 миллион долларов. Именно здесь продюсер сделал предложение Каменских.

Дом Каменских с высоты птичьего полета, скриншот с видео "Киев LIVE"

Каменное имение построили в итальянском стиле, как любит певица. Известно, что Настя жила в течение 7 лет и училась в Италии, где выучила местный язык. Дом расположен в коттеджном городке "Солнечная долина", куда вход посторонним запрещен. Территория городка охраняется, а также там ведется видеонаблюдение.

Каменный дом Каменских, скриншот с видео "Киев LIVE"

Сам особняк окружен двумя заборами. На его территории есть зона отдыха, бассейн, застекленная терраса, домик для барбекю и подсобные помещения. Внутри здание оформлено в светлых оттенках, что можно увидеть с фото супругов в соцсетях. В имении установлены большие окна, хорошо освещающие комнаты.

Каменских в доме под Киевом, фото из сети

На первом этаже дома расположена кухня, столовая, гостиная и даже спортзал, где исполнительница часто демонстрировала себя. На втором этаже простирается большая спальня, ванная комната и туалет. Также в особняке есть большая гардеробная, где Каменских и Потап хранят свои концертные наряды.

Каменских часто показывала дом, фото из сети

Каменских с Потапом на территории имения, фото из сети

В поселке Романков, где расположен дом супругов, есть частный детский сад, озеро, ресторан, поле для футбола, баскетбола, волейбола, теннисные корты, баня и тропа здоровья в сосновом лесу. А территория их поместья покрыта газоном с насаждениями кустов и деревьев.

Двор дома Каменских и Потапа, фото из сети

Застекленная терраса в имении Каменских, фото из сети

Каменских на территорию имения, фото из сети

В общем Настя и Потап часто распространяли фотографии из своего роскошного особняка. Там они проводили день рождения, другие семейные праздники, работали и отдыхали. Однако после начала полномасштабного вторжения супруги редко бывают в Украине. Каменских гастролирует в Европе и США с сольной программой, а Потап – с новым проектом Slavic Balagan. К артистам неоднозначно относятся в Украине из-за того, что они живут за границей, продолжают общаться на русском и исполняют русскоязычные хиты.

Потап занимается проектом Slavic Balagan, фото из сети

Каменских попала в скандал из-за языка, фото из сети

А недавно Каменских заявила, что неважно, на каком языке общаться, главное — любовь. Украинцы раскритиковали певицу за такое высказывание, напомнив, что Россия ежедневно стирает с лица земли украинские города и уничтожает все украинское.

