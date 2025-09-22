Таинственный Зая или сириец-беглец? Всплыли важные детали убийства студентки в Днепре, которую нашли в чемодане

"Телеграф" раскрывает неизвестные ранее детали расследования убийства 19-летней Дарии Билоус, которую нашли мертвым в чемодане в Днепре в январе 2019 года.

Прошло почти семь лет с того жуткого дня, когда в Днепре возле жилого дома обнаружили чемодан с телом 19-летней студентки Дарии Билоус. Но через некоторое время дело, поразившее всю Украину своей жестокостью, забылось, как и десятки других убийств.

"Телеграф" рассказывает о том, как продвигается расследование дела, поймали ли подозреваемого и какие новые подробности удалось выяснить журналистам об этом резонансном преступлении.

Убийство шокировало всю Украину

Дарья Билоус — фото из соцсетей

4 января 2019 года жители Днепра обнаружили у дома № 12 на проспекте Героев чемодан с телом молодой девушки. Экспертиза показала, что 19-летняя Дарья Билоус скончалась от удушения. Следствие сразу квалифицировало преступление как умышленное убийство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

Тело Дарии Билоус в чемодане

В ходе досудебного расследования полиция установила личность подозреваемого, но долгое время его личность оставалась тайной. Как удалось узнать "Телеграфу", подозреваемым оказался гражданин Сирийской Арабской Республики, покинувший территорию Украины сразу после совершения преступления.

В этой мусорнике нашли тело Дарии Билоус

Трагическая история девушки, искавшей любви

Фото Дарьи Белоус из соцсетей

Дарья Билоус имела тяжелую жизнь еще до того рокового января 2019 года. Девушка росла в многодетной семье Харьковской области, где мать воспитывала пять дочерей от разных мужчин. В 15 лет Дарию изнасиловал высокопоставленный чиновник, но справедливости она не дождалась. Мать не поддержала дочь в самый трудный момент, за что Дария через год лишила ее родительских прав. Об этом мама сама говорила в передаче "Говорит Украина".

Дом в деревне, где проживала Дарья

Последние два года жизни студентка провела в приемной семье. Она училась в колледже Днепра, жила в общежитии. По словам знакомых, девушка была доброй и сильной духом, но в то же время депрессивной — из-за безответной любви.

"Красота – до вечера, доброта – до смерти", – написала Дария под одним из своих постов в социальных сетях. Эта фраза оказалась пророческой.

Дарья Билоус — фото из соцсетей

Дарья вела достаточно свободный образ жизни. По словам подруг, она могла поменять с десяток мужчин за две недели, не отказывалась брать у молодых людей деньги, часто ходила с ними в кафе и клубы. Иногда девушка расплачивалась с заемщиками интимом.

"Она могла просто позвонить мужчине и попросить занять, например, 2 тысячи гривен. Она их никогда не возвращала, а мужчины понимали, что девушка расплатится сексом", – рассказывала журналистка, занимавшаяся расследованием дела.

Новогодние праздники с таинственным иностранцем: как прошли последние дни жизни Дарьи

Дарья Билоус

Последние дни жизни Дарья провела в Киеве, где праздновала Новый год. 25 декабря 2018 года она показала сестре фотографию с мужчиной, старше ее лет на десять, и попросила никому ее не показывать. Позже выяснилось, что это был бизнесмен из Израиля по имени Зая, который был женат, писали тогда "Факты".

30 декабря Дарья попросила сестру передать ее тогдашнему парню, что Новый год будет встречать с семьей. На самом же деле она отмечала праздник с израильтянином в гостинице "Украина" в Киеве.

Дарья Билоус с израильтянином Зая

Последний раз с девушкой общались 3 января 2019 года. Тогда она сообщила, что с ней все хорошо и она едет домой. На следующий день ее телефон был выключен. А 4 января тело студентки обнаружили в чемодане возле жилого дома в Днепре.

Интересно, что 11 января – через неделю после обнаружения тела – таинственный Зая удалил Дарию из списка друзей в социальных сетях. Во время общения с журналистами мужчина сначала подтвердил, что праздновал Новый год в Киеве, но потом начал менять показания и даже спросил, не из полиции ли его собеседница.

Досудебное расследование остановили: почему

Фото Дарьи Белоус из соцсетей

Эксклюзивно "Телеграфу" удалось получить официальный ответ от Следственного управления Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области. По словам заместителя начальника управления подполковника полиции Леонида Лиспуха, дело ведется группой следователей отдела расследования преступлений, совершенных против жизни и здоровья человека.

Ответ полиции по убийству Дарии Билоус

Через полгода после убийства девушки, 26 июля 2019 года следователь объявил подозреваемого в международный розыск. Информацию о нем внесли в учет Генерального секретариата Интерпола через публикацию "Красного оповещения Интерпола". Это самая высокая форма международного розыска, которая означает, что личность активно ищут правоохранители всего мира.

Как говорят в полиции, на сентябрь 2025 года в орган досудебного расследования не поступало никакой информации об установлении места нахождения и задержании подозреваемого. Вероятно, возможный убийца находится за границей и тщательно скрывается. Досудебное расследование остановлено на основании пункта 2 части 1 статьи 280 Уголовно-процессуального кодекса Украины — из-за объявления подозреваемого в розыск.

Убийцы Дарьи Билоус сообщили о подозрении

Примечательно, что в открытой базе Интерпола нет ни одного гражданина Сирии, разыскиваемого Украиной. Однако это не означает, что такого розыска нет. Интерпол публикует выписки из сообщений на своем сайте только в случаях, когда страна-заявитель специально просит об этом. Обычно это делается, когда нужна помощь общественности в розыске личности или если лицо представляет угрозу общественной безопасности.

По словам ветерана уголовного розыска подполковника Валерия Сенченко, если подозреваемый является гражданином страны, с которой у Украины нет соглашения об экстрадиции, то перспективы его возвращения для отбывания наказания минимальны.

Как выглядела Дарья Билоус

Дело Дарии Билоус остается одним из самых резонансных нераскрытых преступлений последних лет. Мать девушки говорит, что до сих пор каждый день приходит на могилу дочери, которая похоронена в свадебном платье по ее же требованию.

Следствие по делу формально продолжается, но фактически остановилось из-за невозможности найти подозреваемого. Дождется ли справедливости семья погибшей студентки – покажет время.

