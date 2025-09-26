Нашумевшая блогерша Мандзюк назвала Харьков городом "ждунов" и получила резкий ответ от нардепа

Блогерша поделилась своими мыслями о людях, которые ждут в Украине российскую оккупацию

Известная украинская блогерша, волонтерка и общественный деятель Елена Мандзюк, которую могут лишить родительских прав, рассказала, что в Харькове очень много людей, которые ждут российскую оккупацию. Однако при этом отметила, что такие людей есть по всей Украине, даже в западной части страны. Об этом она заявила в интервью блогеру Василию Тимошенко на его ютуб-канале.

Факты

Елена Мандзюк заявила, что в Харькове и по всей Украине есть "ждуны".

Блогерша подчеркнула свою любовь к Харькову, несмотря на негативные высказывания.

На слова Мандзюк резко отреагировал нардеп Максим Бужанский.

Елена Мандзюк дала интервью Василию Тимошенко

По словам Мандзюк, она очень любит Харьковь и часто там бывает, привозит волонтерскую помощь, встречается с местными жителями. Однако, по ее мнению, там очень много "ждунов", которые прямо говорят, что хотят в оккупацию России.

Я написала, что Харьков — прекрасный город, но также это город "ждунов" и долбо**ов. И все местные знают, что это правда. Потому что, когда я приезжала и раздавала помощь, а они там ждали Россию, а не меня с теми пакетами. Такое тоже было. И они прямо об этом говорили. Елена Мандзюк.

Блогерша Елена Мандзюк рассказала о "ждунах" в Украине

Блогерша подчеркнула, что очень любит Харьков даже несмотря на то, что в городе и в области есть люди, которые ждут Россию. Потом что, по ее словам, такие "ждуны" есть везде, даже в ее родном городе Хмельницком.

Елена Мандзюк подчеркнула, что очень любит Харьков

Также Мандзюк пожаловалась, что часто ее высказывания вырезают из контекста и потом разносят по сети эти фрагменты. После этого ее засыпают угрозами и хейтом, обесценивая ее помощь военным и не только.

Реакция нардепа на высказывание Мандзюк

После выхода интервью, где блогерша назвала харьковчан "ждунами", на ее высказывания отреагировал народный депутат Максим Бужанский. Он назвал Мандзюк "странной женщиной", а Харьков — городом героев.

По словам нардепа, вся страна знает о героизме харьковчан и обязана им за то, что они живут там, работают, защищают Харьков, наполняют его своей жизнью, не дают врагу растоптать и скомкать. А вот тем, кто лайкает такие высказывания Мандзюк, должно быть стыдно.

Это знает вся страна, кроме этой странной женщины, которая все время ищет объект для своей ненависти, для хайпа на этой ненависти, и каждый раз выбирает крайне неудачно, то детей, то харьковчан. Максим Бужанский.

