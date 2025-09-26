Нашуміла блогерка Мандзюк назвала Харків містом "ждунів" і отримала різку відповідь від нардепа

Блогерка поділилася своїми думками про людей, які чекають в Україні російську окупацію

Відома українська блогерка, волонтерка та громадська діячка Олена Мандзюк, яку можуть позбавити батьківських прав, розповіла, що у Харкові дуже багато людей, які чекають на російську окупацію. Однак при цьому наголосила, що такі люди є по всій Україні, навіть у західній частині країни.

Про це вона заявила в інтерв’ю блогеру Василю Тимошенко на його ютуб-каналі.

За словами Мандзюк, вона дуже любить Харків і часто там буває, привозить волонтерську допомогу, зустрічається із місцевими жителями. Однак, на її думку, там дуже багато "ждунів", які прямо говорять, що хочуть в окупацію Росії.

Я написала, що Харків — прекрасне місто, але також це місто "ждунів" і долбо**ів. І всі місцеві знають, що це правда. Бо коли я приїжджала і роздавала допомогу, а вони там чекали на Росію, а не на мене з тими пакунками. Таке також було. І вони прямо про це говорили. Олена Мандзюк.

Блогерша наголосила, що дуже любить Харків навіть незважаючи на те, що в місті та в області є люди, які чекають на Росію. Бо, за її словами, такі "ждуни" є скрізь, навіть у її рідному місті Хмельницькому.

Також Мандзюк поскаржилася, що часто її висловлювання вирізують із контексту і потім розносять по мережі ці фрагменти. Після цього її засипають погрозами та хейтом, знецінюючи її допомогу військовим і не тільки.

Реакція нардепа на вислови Мандзюк

Після виходу інтерв'ю, де блогерка назвала харків'ян "ждунами", на її висловлювання відреагував народний депутат Максим Бужанський. Він назвав Мандзюк "дивною жінкою", а Харків — містом героїв.

За словами нардепа, вся країна знає про героїзм харків'ян і завдячує їм тим, що вони живуть там, працюють, захищають Харків, наповнюють його своїм життям, не дають ворогові розтоптати і зруйнувати. А от тим, хто лайкає такі вислови Мандзюк, має бути соромно.

Це знає вся країна, окрім цієї дивної жінки, яка весь час шукає об'єкт для своєї ненависті, для хайпа на цій ненависті, і щоразу вибирає вкрай невдало, чи то дітей, чи то харків'ян. Максим Бужанський.

