Письма этих двух украинских писательниц оставили больше вопросов, чем ответов: что это за непростая история дружбы (фото)

Переписка Леси Украинки и Ольги Кобылянской открывает глубокую дружбу, полную творческих размышлений и личных тайн, но местами прослеживается любовь

Леся Украинка и Ольга Кобылянская относятся к самым ярким фигурам украинской культуры конца XIX — начала ХХ века. Они были близкими подругами, поддерживали друг друга в сложные моменты жизни и вели переписку, которая до сих пор окутана легендами о необычных дружеских отношениях.

Леся Украинка написала аж 55 писем Ольге Кобылянской, когда та — всего 4. В этих письмах есть и искренность, и нежность, и глубокая символика, что позволяет предположить: между ними могло быть больше, чем просто дружба. "Телеграф" решил узнать самое интересное из эпистолярия женщин.

Переписка между подругами

В 1899 году между Лесей Украинкой с Ольгой Кобылянской завязалась переписка , когда первая уже успела прочесть повесть "Царевна" и увидеть в авторе литературный талант.

Находясь на лечении в Берлине, Леся писала Ольге, обращаясь к ней " дорогая и уважаемая подруга ". Она поднимала темы роли женщины в литературе, влияния немецкой культуры на творчество Кобылянской и даже пригласила ее в гости на хутор Косачев в Гадяче. Об этом Леся написала в письме Ольге. В Гадяче состоялась их первая личная встреча : они долго разговаривали, пили чай, играли музыку Эдварда Грига и делились творческими замыслами.

Что писала Леся Ольге

Впоследствии их отношения стали более тесными. В письмах появились нежные обращения на немецком языке: Леся называла Ольгу liebe Wunderblume ("ночной цветок") и Lotosblume ("лотос"), а себя — "вашим белым лебедем" (Ihrem armen Schwan).

Как обращалась Леся к Ольге

Особое сближение произошло в 1901 году, когда Леся тяжело переживала смерть любимого Сергея Мержинского. Она приехала к нему в Минск, ухаживала до последних дней и даже заболела туберкулезом. После этой потери писательница погрузилась в депрессию и искала поддержки у Кобылянской. В письмах она просила принять ее на Буковине, даже понимая, что будет "невеселым гостем". Совместное путешествие в горы и время, проведенное вместе, стали для Леси утешением.

Мержинский тяжело болел и об этом Леся писала Ольге

Именно тогда их переписка приобрела интимный характер. Писательницы стали обращаться друг к другу "хтось" и "хтосічок", шутили о "гипнотических пасах" и массажах, делились самыми сокровенными переживаниями. В словах Леси чувствуется нежность и одновременно загадочный подтекст: "Хтось когось любить, і хтось когось… Па!".

Переписка между Лесей и Ольгой

Несмотря на это, в жизни Леси появился Климент Квитка, за которого она позже вышла замуж. После свадьбы она признавалась Кобылянской, что не все темы могли обсуждать с мужем из-за разницы в возрасте и мировоззрении. Их письма с Ольгой оставались полными особой нежности и взаимопонимания.

Муж Леси Украинки — Климент Цветок

Кроме личного, подруги активно обсуждали творчество. Леся делилась работой над драмами "Кассандра" и "Одержима", а также впечатлениями от путешествий — от Италии и Грузии до Египта, советовались о переводах и контактах с Иваном Франко. Ольга же рассказывала о собственных литературных планах.

Трагическим ударом для Леси стала смерть ее брата Михаила Косача в 1903 году. Она на полгода замкнулась в себе, прекратила переписку, но впоследствии принесла извинения Кобылянской и призналась: ни одного дня не проходило без мысли об своем "хтосічке".

Вскоре в 1911 году здоровье "белого лебедя" ухудшилось и ее муж уже оплакивал женщину, хотя она, по ее ж словам, начала выздоравливать.

Последнее письмо Леси к Ольге датировано 3 мая 1913 — из Мраморного моря. Там она рассказывала о лечении в Египте, дороге в Турцию и жаловалась, что не может много работать. В прощании снова звучало знакомое: "Хтось когось любить… Па!".

Переписка между женщинами в последние месяцы жизни Леси Украинки

Через три месяца, 1 августа 1913 года, Леся Украинка ушла в вечность в возрасте 42 лет. Кобылянская же пережила свою "беленькую" на 29 лет, до 1942-го.

