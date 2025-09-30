Часть креста, на котором распяли Иисуса, появится в Украине. Где ее можно увидеть и когда (фото, карта)

Животворческий крест привезут на Прикарпатье

В четверг, 2 октября, Отпускной центр блаженного священномученика Симеона в деревне Старуня в Прикарпатье станет местом хранения одной из величайших христианских реликвий. Речь идет о частице Креста, на котором был распят Иисус Христос.

Реликвию в Отпускной центр передаст владыка Ириней Билык – епископ-эмерит, каноник Папской базилики Санта Мария Маджоре в Риме (Италия). Об этом пишет Правда.иф. Передача состоится торжественно во время Архиерейской Божественной Литургии, которая начнется в 18.00.

По благословению архиепископа и митрополита Ивано-Франковского владыки Владимира Войтышина, эта часть Животворящего Древа будет выставлена в подземной базилике блаженного священномученика Симеона. Именно здесь, в этом уникальном храме, реликвия будет сохраняться постоянно, давая возможность каждому верующему склониться к Кресту Господню.

Владыка Ириней Билык

Где находится Отпускной центр в Старуне

Село Старуня расположено в Прикарпатье, в Богородчанском районе Ивано-Франковской области. Оно примерно в 30-40 километрах к югу от Ивано-Франковска. Доехать до села возможно автомобильным транспортом или пригородными автобусами из Ивано-Франковска.

Центр отдыха Симеона Лукача. Фото: svmlukach.org.ua

Частицы Креста, на котором был распят Иисус, известны как фрагменты Животворящего Креста. По церковному преданию сам Крест был найден в Иерусалиме в 326 году благодаря стараниям равноапостольной царицы Елены, матери императора Константина Великого. Тогда же и оказалась его целебная сила — от прикосновения к нему ожил покойник.

С тех пор части священного Древа разошлись по миру и хранятся в величайших христианских святынях. Привоз этой реликвии в Старунь значительно повышает статус Отпускного центра.

