Частина хреста, на якому розіп'яли Ісуса, з'явиться в Україні. Де її можна побачити та коли (фото, карта)

У четвер, 2 жовтня, Відпустовий центр блаженного священномученика Симеона в селі Старуня на Прикарпатті стане місцем зберігання однієї з найбільших християнських реліквій. Йдеться про частинку Хреста, на якому був розп'ятий Ісус Христос.

Реліквію до Відпустового центру передасть владика Іриней Білик – єпископ-емерит, канонік Папської базиліки Санта Марія Маджоре, що у Римі (Італія). Про це пише Правда.іф. Передача відбудеться урочисто під час Архиєрейської Божественної Літургії, що розпочнеться о 18:00.

З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського владики Володимира Війтишина, ця частка Животворчого Древа буде виставлена у підземній базиліці блаженного священномученика Симеона. Саме тут, у цьому унікальному храмі, реліквія зберігатиметься постійно, даючи можливість кожному вірянину схилитися до Хреста Господнього.

Де знаходиться Відпустовий центр у Старуні

Село Старуня розташоване на Прикарпатті, у Богородчанському районі Івано-Франківської області. Воно лежить приблизно за 30-40 кілометрів на південь від Івано-Франківська. Доїхати до села можливий автомобільним транспортом або приміськими автобусами з Івано-Франківська.

Частинки Хреста, на якому був розіп’ятий Ісус, відомі як фрагменти Животворчого Хреста. За церковним переказом, сам Хрест був віднайдений у Єрусалимі у 326 році завдяки старанням рівноапостольної цариці Олени, матері імператора Костянтина Великого. Тоді ж і виявилася його цілюща сила — від дотику до нього ожив небіжчик.

З того часу частини священного Древа розійшлися світом і зберігаються у найбільших християнських святинях. Привезення цієї реліквії до Старуні значно підвищує статус Відпусткового центру.

