Грозы и проливные дожди накроют Украину в ближайшие дни: когда и где ждать непогоды (карта)

Начало октября ознаменуется дождями и грозами в некоторых областях

Начало октября принесет в Украине настоящую осеннюю погоду — с дождями и даже локальными грозами. С 5 по 10 число погодные условия прогнозируются изменчивые, на это будут влиять юго-западные синоптические процессы и циклоническая деятельность.

Об этом "Телеграфу" рассказал известный синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, в первую декаду месяца сильные осадки ожидаются в западных, центральных и северных областях.

В некоторых регионах сильные ливни могут сопровождаться локальными грозами. В то же время, температурный фон ожидается около нормы, в южных и восточных областях выше нормы на 2 – 5 °С.

Погода в Киеве на начало октября

Как рассказал синоптик, с 8 по 10 октября начнется постепенное снижение температуры воздуха. Оно начнется с северных и западных областей Украины и распространится на всю страну. Это будет обусловлено изменением синоптических процессов и установления преимущественно западных и северо-западных ветров.

Прогноз дневной температуры воздуха в Европе на 4 октября

