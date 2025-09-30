Грози та зливи накриють Україну найближчими днями: коли і де чекати негоди (карта)
Початок жовтня ознаменується дощами та грозами в деяких областях
Початок жовтня принесе в Україні справжню осінню погоду з дощами і навіть локальними грозами. З 5 по 10 число погодні умови прогнозуються мінливі, на це впливатимуть південно-західні синоптичні процеси та циклонічна діяльність.
Про це "Телеграфу" розповів відомий синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, у першу декаду місяця сильні опади очікуються у західних, центральних та північних областях.
У деяких регіонах сильні зливи можуть супроводжуватись локальними грозами. У той же час, температурний фон очікується близько норми, у південних та східних областях вище за норму на 2 – 5 °С.
Як розповів синоптик, з 8 по 10 жовтня розпочнеться поступове зниження температури повітря. Воно розпочнеться з північних та західних областей України та пошириться на всю країну. Це буде обумовлено зміною синоптичних процесів та встановленням переважно західних та північно-західних вітрів.
