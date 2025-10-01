За океаном есть город, носящий название украинского Львова: где его найти (фото)

Лемберг в канадской провинции Саскачеван — небольшой город, основанный переселенцами из Львова

В мире немало городов, названия которых перекликаются с украинскими. Одним из таких примеров является Лэмберг в канадской провинции Саскачеван.

Свое название город получил благодаря выходцам из Львова, основавшим поселение в 1904 году, использовав тогдашнее немецкое название родного города — Lemberg. Уже через три года, в 1907-м, он получил статус города, как узнал "Телеграф".

Согласно переписи 2001 года, в Лемберге проживало 306 человек, что на 13 меньше, чем во время предыдущего подсчета. А площадь города составляет 2,67 км². Это как пройти 27 футбольных полей по 100 метров.

Как можно увидеть на Google.Maps, Лемберг — достаточно небольшой городок, где есть школа, рестораны, кафе, рекреационный центр, церковь, магазины — в общем все "базовые" потребности для жизни.

