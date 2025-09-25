Улица в честь Степана Бандеры есть на окраине Лос-Анджелеса

В Лос-Анджелесе есть улица, которая носит имя Степана Бандеры — украинского политического деятеля, революционера и одного из радикальных и главных идеологов. Это обычная жилая улица с небольшими домиками.

Улица Степана Бандеры расположена на окраине Лос-Анджелеса. Она стала важным символом украинского присутствия в США, как написали в "Последнем Бастионе".

Об этой улице знают не все, и найти ее достаточно сложно, что делает ее скрытым уголком украинской культуры в мегаполисе.

Местные жители отмечают, что дороги здесь оставляют желать лучшего. Для украинцев, которые случайно попадают сюда, состояние асфальта может вызвать знакомое чувство ностальгии — напоминание о родной стране и дорогах, к которым они привыкли дома.

Как выглядит улица

Хотя улица Бандеры не является туристической достопримечательностью и не привлекает массового внимания, но для украинской общины она имеет особое значение — будто возвращаешься домой.

