Зі святом, захисники та захисниці України! Листівки і теплі привітання для соцмереж

Цього дня відзначається День захисників та захисниць України

Щороку у календарі на жовтень є важливе свято – День захисників та захисниць України. Воно відзначається 1 жовтня та збігається з церковним святом Покрови, яке відзначається за новим стилем цього дня.

Сьогодні дуже важливо віддати шану та честь українським захисникам та захисницям, які щодня, ризикуючи життям та здоров’ям, борються за нашу свободу та незалежність. "Телеграф" підготував яскраві картинки до свята, а також привітання у прозі своїми словами, щоб ви могли привітати близьких із таким важливим святом в соцмережах.

Листівки та привітання з Днем захисників та захисниць України

З Днем захисників та захисниць України ! Дякую вам за кожен мирний ранок, за те, що ви — наш надійний щит. Бажаємо вам міцного здоров’я, незламної волі та якнайшвидшої Перемоги!

***

Вітаємо із вашим святом! Ми безмірно цінуємо вашу відвагу та самовідданість, з якими ви стоїте на захисті нашої землі. Повертайтеся додому живими та неушкодженими!

Слава вам, захисники та захисниці України ! Ви — гордість та надія всієї нашої країни. Нехай Бог береже кожного з вас, а рідна земля дарує сили для боротьби.

***

Щирі вітання! Ваша стійкість це приклад для всіх нас. Дякую за те, що ви не здаєтеся і не відступаєте, захищаючи нашу свободу. Бажаємо вам тепла в душі, надійних побратимів поруч та якнайшвидшого миру.

Зі святом, наші Герої! Ваша хоробрість і мужність заслуговують найвищих похвал. Нехай удача супроводжує вас на кожному кроці, а вдома завжди чекає любляча сім’я.

***

Сьогодні ваш день — День захисників та захисниць України! Ми завжди пам’ятаємо про ваш подвиг і дякуємо за кожен відвойований метр землі. Бажаємо, щоб усі ваші мрії про мирне життя якнайшвидше справдилися.

Від щирого серця вітаємо! Бережіть себе, адже ви дуже потрібні Україні. Бажаємо вам міцної віри, сил та якнайшвидшого повернення додому.

***

Вітаю із цим важливим святом! Дякую вам за те, що щодня ризикуєте життям заради нашого майбутнього. Нехай ваші серця будуть наповнені теплом та спокоєм.

З Днем захисників та захисниць України! Ви наша незламна сила і наша честь. Низький вам уклін за вашу нелегку службу та за мирне небо, яке ви наближаєте.

***

Зі святом вас, захисники та захисниці! Бажаємо вам витримки, надійного тилу та успішного виконання всіх бойових завдань. Дякую за те, що бережете нашу Україну!

