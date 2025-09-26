Как спасти малину от заморозков: украинский фермер показал, что нужно сделать с кустами

Первые заморозки в Украине привели к тому, что у фермеров подмерзла малина

Сентябрь "порадовал" первыми ночными заморозками. Волынский фермер и блогер Владимир Кривдик поделился видео, как спасает плантацию малины от холода и какие методы работают, а какие нет. В своем тик-ток мужчина опубликовал ролики, на которых показал два способа, как защитить кусты малины от мороза, и какой из них работает, а какой нет.

Судя по видео, у фермера большая плантация не только малины, но и голубики. Перед заморозками часть кустов Владимир укрыл агроволокном, которое, по его словам, недешевое. Вторую часть оставил без укрытия, но всю ночь жег костры вокруг участка, надеясь, что дым удержит тепло над кустами и не даст им подмерзнуть.

Уже на утро фермер показал результаты своих попыток спасти малину. Оказалось, что метод с дымом не работает — ягода, которая была открыта, сильно подмерзла. А вот кусты, которые были под агроволокном не так подверглись обморожению, хотя местами на листьях тоже был иней.

По словам Владимира Кривдика, очень жаль, что так произошло и его плантация сильно пострадала. Однако мужчина не теряет оптимизма и говорит, что настоящая беда — это война в стране. А потерянная малина — не страшно, заработает на чем-то другом.

