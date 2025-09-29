Гнилые яблоки могут погубить ваш сад: почему нельзя оставлять испорченные плоды под яблоней

Эти советы помогут уберечь ваш сад от вредителей и болезней

Осень — время собирать урожай не только на огороде, но и в саду. К октябрю поспевают многие сорта яблок, однако часть плодов из-за болезней и вредителей опадают и гниют еще до сбора. После того как соберете фрукты, позаботьтесь о том, чтобы убрать из сада гнилые остатки.

"Телеграф" расскажет, почему нельзя оставлять гнилые яблоки в саду и какой вред они могут нанести.

Как могут навредить гнилые яблоки?

После сбора урожая яблок, обязательно соберите и утилизируйте гнилые плоды, так как они могут навредить яблоне и саду в целом. Об этом в своем видео на тик-ток рассказала опытная дачница Олеся Васильевна. Женщина утверждает, что в гнилых яблоках часто зимуют личинки вредителей, а сама гниль из яблок может поражать почву под деревьями и, соответственно, это будет вредить будущему урожаю.

По словам автора видео, на гниющих яблоках развиваются грибковые болезни. Если не собрать испорченные плоды из-под яблони, в следующем году гнилых фруктов будет еще больше, и они будут червивые.

Утилизировать гнилые яблоки можно компостированием после термической обработки, либо просто вывезти на свалку. Таким образом вы защитите свой сад от грибковых болезней и вредителей.

