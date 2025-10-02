Сделайте это с розами в октябре и они будут пышно цвести весной

Розы требуют особого ухода осенью, чтобы порадовать цветением весной и летом

Розы — красивые, но требующие ухода цветы, которые отблагодарят вас пышным цветением весь теплый сезон. В октябре они особенно уязвимы к болезням, поэтому нуждаются в дополнительном внимании.

"Телеграф" расскажет, что нужно сделать с розами осенью, чтобы они пышно цвели следующей весной.

Как ухаживать за розами в октябре?

Когда температура воздуха снижается, розы начинают понемногу увядать, терять силу и замедлять рост. В этот период очень важно следить за их листьями и соцветиями, чтобы они не подвергались черной пятнистости, пишет Express. Однако есть еще одно важное задание — нужно срезать отцветшие соцветия.

Под воздействием влаги они могут начать гнить и тем самым заражать все растение вплоть до корней. Чтобы этого избежать, нужно следить за кустами, и как только цветок начинает вянуть, его тут же нужно срезать.

Увядающие лепестки цветов и листья и сами создают много влаги, а эта среда становится идеальной для размножения спор грибков. Они поражают все растение и приводят к тому, что весь куст теряет энергию и болеет.

Как говорят эксперты, самый простой способ избежать потери куста роз — это обрезка цветочных головок после цветения. Удаление этого материала осенью предотвращает распространение спор. И весной ваши розы зацветут с новыми силами, пышно и красиво.

