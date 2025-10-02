Зробіть це з трояндами у жовтні і вони будуть пишно цвісти весною

Троянди вимагають особливого догляду восени, щоб порадувати цвітінням навесні та влітку

Троянди — красиві, але вимогливі у догляді квіти, які за турботу віддячать вам пишним цвітінням весь теплий сезон. У жовтні вони особливо вразливі до хвороб, тому потребують додаткової уваги.

"Телеграф" розповість, що потрібно зробити з трояндами восени, щоб вони пишно цвіли наступної весни.

Як доглядати за трояндами у жовтні?

Коли температура повітря знижується, троянди починають потроху в’янути, втрачати силу і сповільнювати ріст. У цей період дуже важливо стежити за їх листям і суцвіттями, щоб вони не піддавалися чорній плямистості, пише Express. Однак є ще одне важливе завдання — потрібно зрізати суцвіття, що відцвіли.

Під впливом вологи вони можуть почати гнити і тим самим заражати всю рослину аж до коріння. Щоб цього уникнути, потрібно стежити за кущами, і як тільки квітка починає в’янути, її відразу треба зрізати.

В’янучі пелюстки квітів і листя й самі створюють багато вологи, а це середовище стає ідеальним для розмноження спор грибків. Вони вражають всю рослину і призводять до того, що весь кущ втрачає енергію і хворіє.

Як кажуть експерти, найпростіший спосіб уникнути втрати куща троянд – це обрізання квіткових головок після цвітіння. Видалення цього матеріалу восени запобігає поширенню спорів. І навесні ваші троянди зацвітуть із новими силами, пишно та красиво.

