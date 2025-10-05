Категорически нельзя делать это 5 октября, чтобы точно не спугнуть денежную удачу
Узнайте, почему сегодня нельзя бездельничать и хвалиться своими успехами
В это воскресенье, согласно новоюлианскому церковному календарю, православная и греко-католическая церковь почитает память святой мученицы Харитины. Также сегодня отмечают профессиональный праздник учителя.
В раннем детстве Харитина осталась сиротой и воспитывалась добрым и благочестивым человеком по имени Клавдий. С юных лет она горячо уверовала во Христа и решила посвятить всю свою жизнь служению. Своей верой и примером Харитина вдохновляла многих неверующих принять христианство.
Однажды язычники оклеветали молодую христианку, и ей пришлось предстать перед судом. Несмотря на пытки и унижения, Харитина осталась непоколебимой в вере и умерла с молитвой на устах.
Наши предки называли этот день "Харитина — первые холстины". 5 октября девушки изготовляли вышиванки. Готовые рубашки либо продавали на базарах, либо дарили возлюбленным. Узоры вышиванок различались в зависимости от региона. В день Харитины также занимались изготовлением льняных и конопляных нитей.
Что нельзя делать 5 октября
- Лениться — настигнут денежные проблемы.
- Завидовать чужим успехам и хвалиться своими — это спугнет удачу.
- Ссориться — негативная энергия отразится на будущих делах.
Народные приметы 5 октября
- Безветренная погода — к похолоданию в ближайшие дни.
- На березе остались листья — зима будет суровой.
- Слышен треск деревьев — погода будет хорошей.
- Вороны и галки в воздухе вьются — к снегу.
У кого именины 5 октября
Сегодня именины отмечают Алексей, Денис, Матвей, Филипп, Харитина и Григорий.
Праздники и события 5 октября
- День территориальной обороны в Украине
- Всемирный день учителя
- Международный день против проституции (International Day of No Prostitution)
- День силы (День спортсменов силовых видов спорта)
- Всемирный день Джеймса Бонда (День шикарного шпиона)
- Международный день африканской диаспоры (International African Diaspora Day)
- Международный день благословения рыболовного флота
Напомним, что в середине осени есть много государственных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь важных событий и выходных в октябре.