Категорически нельзя делать это 5 октября, чтобы точно не спугнуть денежную удачу

Татьяна Кармазина
Девушки 5 октября изготовляли особые украинские рубашки
Узнайте, почему сегодня нельзя бездельничать и хвалиться своими успехами

В это воскресенье, согласно новоюлианскому церковному календарю, православная и греко-католическая церковь почитает память святой мученицы Харитины. Также сегодня отмечают профессиональный праздник учителя.

В раннем детстве Харитина осталась сиротой и воспитывалась добрым и благочестивым человеком по имени Клавдий. С юных лет она горячо уверовала во Христа и решила посвятить всю свою жизнь служению. Своей верой и примером Харитина вдохновляла многих неверующих принять христианство.

Однажды язычники оклеветали молодую христианку, и ей пришлось предстать перед судом. Несмотря на пытки и унижения, Харитина осталась непоколебимой в вере и умерла с молитвой на устах.

Наши предки называли этот день "Харитина — первые холстины". 5 октября девушки изготовляли вышиванки. Готовые рубашки либо продавали на базарах, либо дарили возлюбленным. Узоры вышиванок различались в зависимости от региона. В день Харитины также занимались изготовлением льняных и конопляных нитей.

Что нельзя делать 5 октября

  • Лениться — настигнут денежные проблемы.
  • Завидовать чужим успехам и хвалиться своими — это спугнет удачу.
  • Ссориться — негативная энергия отразится на будущих делах.

Народные приметы 5 октября

  • Безветренная погода — к похолоданию в ближайшие дни.
  • На березе остались листья — зима будет суровой.
  • Слышен треск деревьев — погода будет хорошей.
  • Вороны и галки в воздухе вьются — к снегу.

У кого именины 5 октября

Сегодня именины отмечают Алексей, Денис, Матвей, Филипп, Харитина и Григорий.

Праздники и события 5 октября

  • День территориальной обороны в Украине
  • Всемирный день учителя
  • Международный день против проституции (International Day of No Prostitution)
  • День силы (День спортсменов силовых видов спорта)
  • Всемирный день Джеймса Бонда (День шикарного шпиона)
  • Международный день африканской диаспоры (International African Diaspora Day)
  • Международный день благословения рыболовного флота

Напомним, что в середине осени есть много государственных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь важных событий и выходных в октябре.

