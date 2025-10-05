Категорически нельзя делать это 5 октября, чтобы точно не спугнуть денежную удачу

Узнайте, почему сегодня нельзя бездельничать и хвалиться своими успехами

В это воскресенье, согласно новоюлианскому церковному календарю, православная и греко-католическая церковь почитает память святой мученицы Харитины. Также сегодня отмечают профессиональный праздник учителя.

В раннем детстве Харитина осталась сиротой и воспитывалась добрым и благочестивым человеком по имени Клавдий. С юных лет она горячо уверовала во Христа и решила посвятить всю свою жизнь служению. Своей верой и примером Харитина вдохновляла многих неверующих принять христианство.

Однажды язычники оклеветали молодую христианку, и ей пришлось предстать перед судом. Несмотря на пытки и унижения, Харитина осталась непоколебимой в вере и умерла с молитвой на устах.

Наши предки называли этот день "Харитина — первые холстины". 5 октября девушки изготовляли вышиванки. Готовые рубашки либо продавали на базарах, либо дарили возлюбленным. Узоры вышиванок различались в зависимости от региона. В день Харитины также занимались изготовлением льняных и конопляных нитей.

Фото: freepik

Что нельзя делать 5 октября

Лениться — настигнут денежные проблемы.

Завидовать чужим успехам и хвалиться своими — это спугнет удачу.

Ссориться — негативная энергия отразится на будущих делах.

Народные приметы 5 октября

Безветренная погода — к похолоданию в ближайшие дни.

На березе остались листья — зима будет суровой.

Слышен треск деревьев — погода будет хорошей.

Вороны и галки в воздухе вьются — к снегу.

У кого именины 5 октября

Сегодня именины отмечают Алексей, Денис, Матвей, Филипп, Харитина и Григорий.

Праздники и события 5 октября

День территориальной обороны в Украине

Всемирный день учителя

Международный день против проституции (International Day of No Prostitution)

День силы (День спортсменов силовых видов спорта)

Всемирный день Джеймса Бонда (День шикарного шпиона)

Международный день африканской диаспоры (International African Diaspora Day)

Международный день благословения рыболовного флота

