Найкращі привітання з Днем вчителя 2025 українською: яскраві листівки і вірші

Щороку в Україні, згідно з календарем свят, День вчителя відзначають у першу неділю жовтня, тому у 2025 році він випадає на 5 число. Цього дня у багатьох українців є привід для привітань, і для цього зовсім не обов’язково бути учнем чи батьком.

У цей час українці можуть висловлювати вдячність та відзначати старанність і відданість усіх вчителів, які були й залишаються наставниками на шляху до дорослого життя та здобутків. "Телеграф" підготував добірку привітань українською мовою у віршах, а також красиві листівки та картинки, які можна завантажити та надіслати педагогам через месенджери чи соціальні мережі.

З Днем вчителя 2025: листівки та вірші

З Днем учителя вітаєм!

І сьогодні Вам бажаєм

Позитиву та кохання,

Щоб збувались всі бажання.

Учнів гарних та старанних,

Днів щасливих та безхмарних,

Щоб були у Вашім домі

Всі щасливі та здорові!

Хай буде прекрасним, щасливим це свято,

Бажаєм міцного здоров’я багато,

Вам вдячні за людяність, працю, знання,

Сердчене тепло та всього пізнання.

Бажаємо щастя, багатства, достатку,

Хай буде в житті Вашім все у порядку!

Вас з Днем вчителя вітаю!

Щиро Вам я побажаю,

Щоб Вас учні шанували,

Всі невзгоди відступали.

Миру, затишку, надії,

Завжди щоб збувались мрії!

Наші милі, любі вчителі,

Вам поклон низький аж до землі,

За завзятість у своїй роботі,

За знання, терпіння і турботу.

І нехай у найскрутніший час

Віра в краще не покине вас,

Зіронька надії не згасає,

І Господь життя оберігає.

Вітаємо Вас з професійним святом,

Сьогодні для Вас — квітів багато!

Дякуєм Вам за щоденну турботу,

За людяність, ласку й невпинну роботу,

За те, що знання нам даруєте цінні,

На нас витрачаючи роки безцінні!

