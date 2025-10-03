Рус

Найкращі привітання з Днем вчителя 2025 українською: яскраві листівки і вірші

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Вчителів вітають у першу неділю жовтня
Вчителів вітають у першу неділю жовтня. Фото Freepik

Не забудьте побажати своїм педагогам успіхів у роботі

Щороку в Україні, згідно з календарем свят, День вчителя відзначають у першу неділю жовтня, тому у 2025 році він випадає на 5 число. Цього дня у багатьох українців є привід для привітань, і для цього зовсім не обов’язково бути учнем чи батьком.

У цей час українці можуть висловлювати вдячність та відзначати старанність і відданість усіх вчителів, які були й залишаються наставниками на шляху до дорослого життя та здобутків. "Телеграф" підготував добірку привітань українською мовою у віршах, а також красиві листівки та картинки, які можна завантажити та надіслати педагогам через месенджери чи соціальні мережі.

З Днем вчителя 2025: листівки та вірші

листівка вітаю з днем вчителя

З Днем учителя вітаєм!

І сьогодні Вам бажаєм

Позитиву та кохання,

Щоб збувались всі бажання.

Учнів гарних та старанних,

Днів щасливих та безхмарних,

Щоб були у Вашім домі

Всі щасливі та здорові!

листівка з днем вчителя

Хай буде прекрасним, щасливим це свято,

Бажаєм міцного здоров’я багато,

Вам вдячні за людяність, працю, знання,

Сердчене тепло та всього пізнання.

Бажаємо щастя, багатства, достатку,

Хай буде в житті Вашім все у порядку!

картинка з днем вчителя

Вас з Днем вчителя вітаю!

Щиро Вам я побажаю,

Щоб Вас учні шанували,

Всі невзгоди відступали.

Миру, затишку, надії,

Завжди щоб збувались мрії!

вітаю листівка з днем вчителя

Наші милі, любі вчителі,

Вам поклон низький аж до землі,

За завзятість у своїй роботі,

За знання, терпіння і турботу.

І нехай у найскрутніший час

Віра в краще не покине вас,

Зіронька надії не згасає,

І Господь життя оберігає.

вітаю картинка з днем вчителя 2025

Вітаємо Вас з професійним святом,

Сьогодні для Вас — квітів багато!

Дякуєм Вам за щоденну турботу,

За людяність, ласку й невпинну роботу,

За те, що знання нам даруєте цінні,

На нас витрачаючи роки безцінні!

з днем вчителя листівка

Цієї п’ятниці християни в Україні вшановують важливого святого. Раніше "Телеграф" писав, що не можна робити 3 жовтня, щоб не накликати лиха на свій дім.

Теги:
#День учителя #Поздоровлення #Свята #Листівки #Поздоровлення на День вчителя