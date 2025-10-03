Кусок Италии в Украине: где находится уникальный костёл с 27-метровым куполом в фресках (фото)

Этот храм пострадал во время Второй мировой

В Украине есть немало уникальных архитектурных сооружений, построенных еще 200-300 лет назад, но лишь небольшое количество из них дожило до сегодняшнего дня. К ним можно отнести костёл Воздвижения и св. Иосифа во Львовской области.

"Телеграф" расскажет, что известно об этом сооружении, а также покажет, как оно выглядит сейчас. Костел святого Иосифа находится вблизи Пидгорецкого замка.

Архитектура уникального храма

Костел Воздвижения был построен в 1750-х годах по образцу итальянской Базилики ди Суперджи (Basilica di Superga), возведенной в 1717-1731 годах в Турине. Это здание в свое время являлось завершением главной аллеи замкового парка. Фасад костела имеет 14 колонн и скульптуры святых. Портик имеет надпись "IN CULTUM DOMINI DEI NOSTRI EXODI X" (в переводе "НА СЛАВУ ГОСПОДА БОГА НАШЕГО"). На фронтоне есть гиерограммы Христа, Матери Божьей и св. Иосифа.

Как выглядит костел святого Иосифа

Надпись на портике

Восточный фасад костела

Купол костела Воздвижение

Внутри костел украшен старинными фресками, которые идут вплоть до самого купола. Храм построен из кирпича в форме ротонды (круга) и его высота достигает 27 метров. Последняя реставрация костела проходила в 2021 году. Сейчас он открыт для посетителей.

Вид изнутри

Костёл Воздвижения и святого Иосифа в Подгорцах

История костела св. Иосифа

Интересно, что, несмотря на свое величество и красоту во времена СССР, храм использовали как подсобное помещение туберкулезной больницы. Во время Первой мировой войны подгорецкая святыня не получила существенных повреждений, а вот в 1944 году купол храма, северо-восточную стену и одну из статуй были повреждены артиллерийским снарядом. Реконструкция храма прошла в 1949 году, после чего его использовали как часть больницы.

С 70-х годов началось постепенное возрождение костела. Ведь тогда власти решили вложить средства в капитальную реставрацию. Уже в 90-е годы после распада Советского союза храм был передан греко-католической церкви, в ведении которой он находится и сейчас.

