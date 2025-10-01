Как хранить чеснок, чтобы он был свежим до весны и его боялась даже нечисть

Важно учесть несколько факторов

С наступлением холодов хозяева начинают заделывать овощи на зиму. Чеснок относится к продуктам, которые могут храниться несколько месяцев, но только при правильных условиях.

"Телеграф" расскажет, как правильно хранить овощ, чтобы чеснок не засох, или не начался процесс гниения. Эти советы актуальны до самой весны.

Основным фактором является температурный режим. Для сохранения качества головок подходит прохладное помещение с показателями от 0 до +5 °C. В более теплых условиях зубчики быстро высыхают или прорастают.

Не менее важный показатель – влажность воздуха. Оптимальный уровень составляет 60-70%. Чрезмерная влага провоцирует появление плесени и гниения, а слишком сухой воздух вызывает высыхание головок.

Для хранения используют сетки, холщовые мешочки, корзины или картонные коробки. В таких емкостях обеспечивается доступ воздуха. Иногда чеснок пересыпают солью, мукой или луковой шелухой, чтобы продлить срок годности.

Часть урожая можно оставлять в холодильнике. Зубчики хранятся в плотно закрытой банке или пакете, что предотвращает высыхание и посторонние запахи.

