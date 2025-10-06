В этих стенах жили аристократы и учились студенты, а теперь гуляет ветер: как раньше выглядел дворец Залевской недалеко от Хмельницкого

Объект культурного наследия разрушается

В небольшом селе Дзеленцы недалеко от Хмельницкого стоит дворец Залевских. Стены этого здания были свидетелями роскошной жизни, позднее здесь учились студенты сельскохозяйственного техникума. Но уже много лет этот дом постепенно разрушается и остается только представлять, какой красивый он был раньше.

Дворец Залевских в Дзеленцах построили примерно в 1914 году. Он является частью усадебного комплекса начала XX века, который по своей архитектуре и планировке отражает традиции подольских аристократических резиденций.

Дворец в Дзеленцах. Фото castles.com.ua

История села Дзеленцы уходит корнями в XVII век. В 1633 году его владельцами были князья Вишневецкие. Позже земли были разделены между разными семьями: Романовскими, Билинскими, Залусскими, Крыжановскими. В конце XIX века Дзеленцы принадлежали Брониславу-Юлиушу Билинскому. После смерти Бронислава, его наследство досталось пятерым детям. Последней собственницей усадьбы была Виктория Залеская (Wiktoria Zaleska, 1869–1944), вероятно, внучка Бронислава, которую в народе называли графиней Залевской.

Дворец Залевской в Дзеленцах. Фото facebook.com/niaz.kamenec

О жизни семьи Залевских известно немного. Что касается самого дворца, то сохранившиеся фотографии 1914 года показывают двухэтажное здание на высоком цоколе с широкой террасой, украшенной вазами с декоративными растениями. К дому примыкал зимний сад, а с южной стороны тянулась прямая аллея, ведущая к парадному двору. На территории усадьбы также был ландшафтный парк с клумбами, газонами и ставком — типичный элемент подольских дворянских резиденций.

Здание дворца стоит заброшенным

Планировка здания сохранилась до наших дней: коридорная система, три большие залы с одной стороны и несколько меньших комнат — с другой. Внутри сохранились фрагменты лепнины, деревянные двери с резьбой, декоративные лестницы с коваными перилами. Полы первого этажа выложены метлахской плиткой нескольких цветов.

Двери и окна усадьбы много лет заколочены

После революционных событий и войн информация о судьбе усадьбы обрывается. В 1970-е годы в стенах усадьбы расположился Волочиский сельскохозяйственный техникум. На территории построили новые корпуса, мастерские и общежития. Позже учебное заведение стало Дзеленецким профессиональным аграрным лицеем.

Парк и прилегающие участки использовались для учебных и опытных работ. В 2010-е лицей расформировали, и с тех пор дворец стоит пустым и постепенно разрушается.