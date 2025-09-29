Его называют Подольский Версаль: в Украине есть необычный дворец, который стоит посетить осенью (фото)

Это место очаровывает своей величественной красотой

Дворец Потоцких в Тульчине — особенная туристическая изюминка, которая входит в список "Семи чудес Винницкой области". Его называют Подольским Версалем, и он собирает посетителей не только из Украины, но из-за рубежа. "Телеграф" побывал на территории Дворца Потоцких в Тульчине и покажет эксклюзивный фоторепортаж из этого места.

Что стоит знать:

Дворец Потоцких в Тульчине называют "Подольским Версалем"

Комплекс был построен в 1782 году для графа Потоцкого по проекту французского архитектора Жозефа Лакруа

Несмотря на частичную реставрацию, комплекс все еще нуждается в восстановлении

Дворец Потоцких в Тульчине поражает своей красотой. Фото: корреспондентка "Телеграф" Галина Струс

Дворец рода Потоцких с богатой историей

Дворец Потоцких в Тульчине был построен в 1782 году по проекту французского архитектора Жозефа Лакруа. Его возведение было идеей графа Станислава Щенсного Потоцкого — одного из богатейших магнатов Речи Посполитой.

Известно, что строительство дворца началось, когда Станислав Потоцкий перенес свою резиденцию из Крыштополя в Тульчин в 1774 году. Особенностью этого комплекса является парк в английском стиле, который назывался "Хорошее".

Это место называют Подольским Версалем. Фото: корреспондентка "Телеграф" Галина Струс

Комплекс являет собой необычный архитектурный ансамбль в стиле классицизма. Он включает в себя главный двухэтажный дворец, который аркадами соединен с боковыми флигелями, театр, оранжерею, турецкие бани, типографию и другие сооружения. К слову, этот дворец славился большой библиотекой Потоцкого, в которой хранилось 17 тысяч книг. Кроме того, в этом месте хозяин проводил балы и принимал знаменитых гостей, среди которых был даже польский король Станіслав Август Понятовський.

Центральная часть дворца Потоцких. Фото: корреспондентка "Телеграф" Галина Струс

После смерти Потоцкого эта резиденция досталась его жене Софии и детям. Однако семья не сумела сберечь свои богатства и недвижимость. В XX веке этот комплекс использовался Украинской Галицкой армией как госпиталь, а в Советском союзе его превратили в Тульчинское училище культуры, которое действует до сих пор.

Главный корпус дворца был отреставрирован. Фото: корреспондентка "Телеграф" Галина Струс

Дворец Потоцких сейчас

Это место — туристический магнит Тульчина, оно поражает своей красотой в "версальском" стиле и привлекает посетителей исторической атмосферой. Однако дворец Потоцких требует реставрации, которая уже частично произведена. В частности, в запустении сейчас стоит здание, которое когда-то было театром. Оно, к сожалению, в плачевном состоянии и сильно отличается от других корпусов на территории комплекса.

Боковой корпус пока не дождался реставрации. Фото: корреспондентка "Телеграф" Галина Струс

Из-за войны не успели реставрировать здание театра. Фото: корреспондентка "Телеграф" Галина Струс

Известно, что реставрация дворца Потоцких началась еще при советской власти в 80-х годах, когда помещения отдали под училище культуры. Тогда основные усилия были сосредоточены на главном корпусе.

В 2021 году Винницкая область получила средства из госбюджета в рамках "Великого будiвництва". Часть этих средств направили на реставрацию дворца Потоцких в Тульчине. Однако из-за начала полномасштабной войны завершить реставрацию комплекса не удалось.

Дворец Потоцких - отличное место для осеннего туризма. Фото: корреспондентка "Телеграф" Галина Струс

Однако его все равно стоит посетить. Особенно здесь красиво осенью, когда вокруг желтеют листья на деревьях, а в парке отцветают последние розы. Надо сказать, что территория перед дворцом от входа большая и подходит для пеших прогулок в тихой уютной атмосфере.

На территории красивый розарий, много места для прогулок и есть скамейки. Фото: корреспондентка "Телеграф" Галина Струс

Как попасть во дворец Потоцких в Тульчине?

Дворец Потоцких расположен в самом центре Тульчина, так что найти его будет не сложно. Если будете искать по навигатору, то вводите: улица Независимости, 10.

До Тульчина можно легко добраться из Винницы — туда регулярно ходят маршрутки, а время в дороге займет не более 2 часов. До самой Винницы можно доехать поездами — из Киева, Львова, Чернигова, Харькова, Ровно или других городов.

Однако, лучше всего ехать на собственном авто, если есть такая возможность. Из Киева в Тульчин — 300-350 километров (можно по пути заехать в Умань). Из Винницы в Тульчин на авто — чуть больше 80 километров и полтора часа времени.

Фото: корреспондентка "Телеграф" Галина Струс

Фото: корреспондентка "Телеграф" Галина Струс

