В цих стінах жили аристократи і навчались студенти, а тепер гуляє вітер: який раніше мав вигляд палац Залевської неподалік Хмельницького

Об’єкт культурної спадщини руйнується

У невеликому селі Дзеленці неподалік Хмельницького стоїть палац Залевських. Стіни цієї будівлі були свідками розкішного життя, пізніше тут навчались студенти сільськогосподарського технікуму. Але вже багато років цей будинок поступово руйнується і залишається лише уявляти, який гарний він був раніше.

Палац Залевських у Дзеленцях збудували приблизно в 1914 році. Він є частиною садибного комплексу початку XX століття, який за своєю архітектурою та плануванням відображає традиції подільських аристократичних резиденцій.

Палац у Дзеленцях. Фото castles.com.ua

Історія села Дзеленці сягає корінням у XVII століття. У 1633 році його власниками були князі Вишневецькі. Пізніше землі були поділені між різними родинами: Романовськими, Білінськими, Залуськими, Крижановськими. Наприкінці XIX століття Дзеленці належали Броніславу-Юліушу Білінському. Після смерті Броніслава, його спадок дістався п’ятьом дітям. Останньою власницею садиби була Вікторія Залеська (Wiktoria Zaleska, 1869–1944), ймовірно, онука Броніслава, яку в народі називали графинею Залевською.

Палац Залевської у Дзеленцях. Фото facebook.com/niaz.kamenec

Про життя родини Залевських відомо небагато. Що стосується самого палацу, то збережені фотографії 1914 року показують двоповерхову будівлю на високому цоколі з широкою терасою, прикрашеною вазами з декоративними рослинами. До будинку примикав зимовий сад, а з південного боку тяглася пряма алея, що вела до парадного двору. На території садиби також був ландшафтний парк із клумбами, газонами та ставком — типовий елемент подільських дворянських резиденцій.

Будівля палацу стоїть занедбаною

Планування будівлі збереглося до наших днів: коридорна система, три великі зали з одного боку і кілька менших кімнат — з іншого. Всередині збереглися фрагменти ліпнини, дерев’яні двері з різьбленням, декоративні сходи з кованими поручнями. Підлоги першого поверху викладені метлаською плиткою кількох кольорів.

Двері та вікна садиби багато років забиті.

Після революційних подій та воєн інформація про долю садиби обривається. У 1970-ті роки у стінах садиби розташувався Волочиський сільськогосподарський технікум. На території збудували нові корпуси, майстерні та гуртожитки. Пізніше навчальний заклад став Дзеленецьким професійним аграрним ліцеєм.

Парк і прилеглі ділянки використовувалися для навчальних та дослідних робіт. Але у 2010-ті ліцей розформували, і відтоді палац стоїть порожнім і поступово руйнується.