В этом городе родилась выдающаяся украинка: там до сих пор есть музей-хата, где она жила (фото)

Родиной Леси Украинки является городок на севере нашей страны

В Звягеле более 150 лет назад родилась выдающаяся украинская писательница Леся Украинка. Город расположен в Житомирской области и там до сих пор есть дом, в котором жили Косачи.

С 1795 по 2022 года он назывался Новоград-Волынский. Но сейчас он является Звягелем. "Телеграф" расскажет, что это за город и что интересного там есть.

В городе расположен Литературно-мемориальный музей Леси Украинки, где сохранены вещи семейства Косачей и интерьеры того времени, позволяющие воссоздать атмосферу детства писательницы.

Коллаж "Телеграфа"

В независимой Украине Звягель стал современным культурным и административным центром Житомирщины. Здесь сохранились исторические здания, среди которых костел святого Николая, дом магистрата и старинные каменные дома, придающие городу особый колорит. Одной из центральных улиц является улица Леси Украинки, а также Соборная площадь, где проходят культурные и общественные мероприятия.

Город активно развивает туристическую инфраструктуру: кроме музея, открыты парки, памятники выдающимся деятелям и места отдыха на берегу реки Случ.

Фонтан в сквере

Напомним, ранее Телеграф писал, что популярная украинка оставила свой след также в сердце Грузии, где жила до конца своей жизни.