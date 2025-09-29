Гроб несли женщины, но среди них не было близкой подруги: почему Кобылянская пропустила похороны Леси Украинки (видео)

Несмотря на долгую переписку между подругами, Ольга Кобылянская не смогла отдать последний долг Лесе Украинке

Дружба Леси Украинки и Ольги Кобылянской была глубокой и искренней, о чем свидетельствует их переписка. Однако, когда умерла первая писательница, другая не смогла приехать и попрощаться с подругой.

В письмах писательницы делились самыми сокровенными мыслями, обсуждали творческие поиски и личные переживания, демонстрируя взаимную поддержку и доверие. Но при этом Кобылянская не смогла приехать на похороны своего "белого лебедя", как она обращалась к Украинке в письмах. Автор аккаунта "litera.zno" в ТикТок Оксана Николаевна рассказала, почему так случилось.

Похороны Леси Украинки в Киеве

При жизни писательницы виделись только трижды, но женщины много переписывались — Леся Украинка написала 55 писем, а Ольга Кобылянская — 4 , как ранее писал "Телеграф". Кроме того, между ними был период почти полного молчания. Считают, что переписка прекратилась после того, как Леся Украинка вышла замуж за Климента Квитку. Перерыв длился три года, и его нарушила сама Леся, прислав письмо в 1911 году из Египта.

В 1913 году Леся Украинка скончалась. Гроб поэтессы несли шесть женщин, однако среди них не было Ольги Кобылянской. Она в то время болела и боролась с последствиями инсульта, произошедшего в 1903 году.

К тому же похороны проходили в Киеве, а Кобылянская жила в Черновцах , причем эти регионы находились в разных государствах. Долгое, изнурительное и дорогое путешествие стало главным препятствием, из-за которого писательница не смогла присутствовать на похоронах Леси Украинки.

