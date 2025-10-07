У цьому місті народилась видатна українка: там досі є музей-хата, де вона жила (фото)

Батьківщиною Лесі Українки є містечко на півночі нашої країни

У Звягелю понад 150 років тому народилась видатна українська письменниця Леся Українка. Місто розташоване в Житомирській області і там досі є хата, в якій жили Косачі.

З 1795 по 2022 року він називався Новоград-Волинський. Але нині він є Звагелем. "Телеграф" розповість, що то за місто та що цікавого там є.

У місті розташований Літературно-меморіальний музей Лесі Українки, де збережені речі родини Косачів та інтер’єри того часу, що дозволяють відтворити атмосферу дитинства письменниці.

Колаж "Телеграфу"

У незалежній Україні Звягель став сучасним культурним і адміністративним центром Житомирщини. Тут збереглися історичні будівлі, серед яких костел святого Миколая, будинок магістрату та старовинні кам’яниці, що надають місту особливого колориту. Однією з центральних вулиць є вулиця Лесі Українки, а також Соборна площа, де проходять культурні та громадські заходи.

Місто активно розвиває туристичну інфраструктуру: окрім музею, відкриті парки, пам’ятники видатним діячам і місця для відпочинку на березі річки Случ.

Фонтан у сквері

