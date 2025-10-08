Будет заливать всю страну? Какую погоду ожидать в ближайшее время

Сегодня будет прохладно

Недавно в Украине выпал первый снег, однако сейчас в большинстве регионов стало теплее. Во вторник, 8 октября, на всей территории страны возможны осадки.

В Укргидрометцентре сообщают, что 8 октября в стране будут дожди и сильный ветер. Температура воздуха тоже будет нестабильной. Осадки прогнозируют на западе Украины – в Ужгороде, Черновцах, Ивано-Франковске и Хмельницком. Во Львове, Ровно и Луцке будет сухо.

В остальной части страны – на севере, востоке, в центре и на юге — также прогнозируют дожди. В частности, существенные осадки следует ожидать в Одесской, Херсонской и Николаевской областях.

Погода на 8 октября 2025 года, скриншот с сайта Укргидрометцентра

В западных областях Украины температура воздуха будет достигать днем +13-15, а ночью — +4-8. На севере, востоке, юге и в центре будет немного теплее. В частности, в Черниговской, Полтавской, Киевской областях температура воздуха будет достигать днем +12-16, а ночью — +9-12. А вот в Донецкой, Днепропетровской, Херсонской областях прогнозируют днем +18-20, а ночью — +12-15. Ветер по всей территории Украины будет днем 5-10 м/c, а ночью — 7-12 м/c.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой будет погода зимой 2025-2026 года. Может быть гораздо холоднее, чем в предыдущие годы.