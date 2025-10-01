Вы таких могли еще не видеть: в Киевской области нашли грибы с сюрпризом внутри (фото)

Бокальчики полосатые имеют особенность — раскрывать свои "шляпки"

Сейчас в Украине идет сезон дождей, поэтому в лесах появляется все больше разнообразных грибов. Так, в Киевской области заметили необычные грибы, которые называются бокальчики полосатые.

Соответствующие фото появились в фейсбуке-сообществе "Грибы Украины". Пользовательница сети нашла такие грибы в природном парке "Залесье" в Киевской области. Бокальчики полосатые принадлежат к группе сумчатых. Это редкие грибы с интересной формой.

Бокальчики полосатые, фото Саши Газовой

Бокальчики растут с "шляпками" коричневого оттенка диаметром 6-12 сантиметров. Они имеют толстую ножку желтоватого или белого цвета, внутри которой – мелкие "шляпки", напоминающие светлые лепестки.

Бокальчики полосатые раскрывают "лепестки", фото Саши Газовой

В народе эти грибы еще называют "птичьи гнезда". Они растут группами, обычно их можно увидеть под тополями, в лиственных, горных и хвойных лесах, в парках, возле посадок и лужаек. Бокальчики появляются в лесах со второй половины августа до конца октября. Они имеют гладкую структуру и мягкие плодовые тела.

Бокальчики полосатые растут группами, фото Саши Газовой

Однако бокальчики полосатые считаются несъедобными грибами. Поэтому употреблять их категорически нельзя, чтобы не отравиться.

Ранее "Телеграф" рассказывал о гигантских грибах, которые нашли в Ужгороде. Их вес может составлять 10 килограммов.