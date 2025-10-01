Укр

Вы таких могли еще не видеть: в Киевской области нашли грибы с сюрпризом внутри (фото)

Виктория Козар
Читати українською
Бокальчики полосатые
Бокальчики полосатые. Фото Коллаж "Телеграфа"

Бокальчики полосатые имеют особенность — раскрывать свои "шляпки"

Сейчас в Украине идет сезон дождей, поэтому в лесах появляется все больше разнообразных грибов. Так, в Киевской области заметили необычные грибы, которые называются бокальчики полосатые.

Соответствующие фото появились в фейсбуке-сообществе "Грибы Украины". Пользовательница сети нашла такие грибы в природном парке "Залесье" в Киевской области. Бокальчики полосатые принадлежат к группе сумчатых. Это редкие грибы с интересной формой.

Бокальчики полосатые
Бокальчики полосатые, фото Саши Газовой

Бокальчики растут с "шляпками" коричневого оттенка диаметром 6-12 сантиметров. Они имеют толстую ножку желтоватого или белого цвета, внутри которой – мелкие "шляпки", напоминающие светлые лепестки.

Бокальчики полосатые как выглядят
Бокальчики полосатые раскрывают "лепестки", фото Саши Газовой

В народе эти грибы еще называют "птичьи гнезда". Они растут группами, обычно их можно увидеть под тополями, в лиственных, горных и хвойных лесах, в парках, возле посадок и лужаек. Бокальчики появляются в лесах со второй половины августа до конца октября. Они имеют гладкую структуру и мягкие плодовые тела.

Бокальчики полосатые что известно
Бокальчики полосатые растут группами, фото Саши Газовой

Однако бокальчики полосатые считаются несъедобными грибами. Поэтому употреблять их категорически нельзя, чтобы не отравиться.

Ранее "Телеграф" рассказывал о гигантских грибах, которые нашли в Ужгороде. Их вес может составлять 10 килограммов.

#Украина #Грибы #Келишки