Заливатиме всю країну? Якою буде погода найближчим часом

Сьогодні буде прохолодно

Нещодавно в Україні випав перший сніг, однак зараз у більшості регіонів стало тепліше. У вівторок, 8 жовтня, по всій території країни можливі опади.

В Укргідрометцентрі повідомляють, що 8 жовтня в країні будуть дощі і сильний вітер. Температура повітря також буде нестабільною. Опади прогнозують на заході України — в Ужгороді, Чернівцях, Івано-Франківську та Хмельницькому. Натомість у Львові, Рівному та Луцьку буде сухо.

В іншій частині країни — на півночі, сході, у центрі та на півдні — також прогнозують дощі. Зокрема, істотні опади варто очікувати в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях.

Погода на 8 жовтня 2025 року, скриншот із сайту Укргідрометцентру

У західних областях України температура повітря сягатиме вдень +13-15, а вночі — +4-8. На півночі, сході, півдні та у центрі буде трохи тепліше. Зокрема, У Чернігівській, Полтавській, Київській областях температура повітря сягатиме вдень +12-16, а вночі — +9-12. А от на Донеччині, Дніпропетровщині, Херсонщині прогнозують вдень +18-20, а вночі — +12-15. Вітер по всій території України буде вдень 5-10 м/c, а вночі — 7-12 м/c.

