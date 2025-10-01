Украинцев поразили интересные "грибные цветы": как они выглядят и где можно найти (фото)

Звездовик выглядит эффектно и состоит из двух оболочек

В Украине сосредоточено большое разнообразие грибов, например бокальчики полосатые с нестандартной формой. Кроме этого, в Винницкой области заметили интересные "грибные цветы".

Фото "грибных цветов" распространили в фейсбук-сообществе "Грибы Украины". Речь идет о звездовике, который принадлежит к семейству звездных. Плодное тело имеет округлую форму диаметром 2-5 сантиметров. Когда звездовик молодой, он растет под землей. Со временем гриб начинает пробиваться на поверхность.

Гриб звездник, фото Оксаны Саврань

Звездовик состоит из двух оболочек: когда наружная трескает, тогда становится заметной круглая "сердцевина" светло-коричневого цвета. Из нее гриб выделяет споры в атмосферу. Внешняя оболочка делится на несколько частей, образуя своеобразный цветок с 5-10 лепестками. Она обычно имеет желтоватую или белую окраску. Наружная оболочка довольно плотная, клейковатая, а внутренняя — гладкая и покрытая мучнистым налетом.

"Грибные цветы", фото Оксаны Саврань

Звездовик можно найти в период с июля по октябрь, часто после дождей. Он появляется в хвойных, смешанных или лиственных лесах, часто на песчаной почве, а также в горах и на равнинах. Хотя звездовик – очень красивый гриб, его нельзя есть. Он достаточно жесткий и не имеет питательной ценности.

Звездовик нельзя есть, фото Оксаны Саврань

Ранее "Телеграф" рассказывал об интересном грибе с большой "шляпкой", который заметили в Ивано-Франковской области. Он имеет желто-бурую окраску.