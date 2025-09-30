Получил семь премий "Оскар": какой фильм с 90-х остается популярным и сейчас

"Список Шиндлера" получил несколько премий "Оскара"

Есть фильмы, которые показывали в кинотеатрах десятки лет назад, однако они остаются интересными зрителям. Речь идет не только о ленте "Титаник", но и о "Списке Шиндлера".

В 1993 году на экраны вышел фильм "Список Шиндлера" режиссера Стивена Спилберга. Его создали по мотивам одноименного романа Томаса Кинилли, в основе которого реальные события. В исторической драме говорится о переселении польских евреев в Краковское гетто в 1939 году.

Главный герой — Оскар Шиндлер — немецкий бизнесмен, который создает фабрику по производству кухонных принадлежностей, на которую трудоустраивает евреев. Предприниматель подделывает им документы, и этим спасает евреев от гибели.

Постер фильма "Список Шиндлера", фото "Кинобаза"

Лента почти полностью была снята в черно-белых цветах, чтобы передать драматизм тех времен. Одним из сильнейших образов картины является девочка в красном пальто. Она помогла сохранить жизнь более 1200 евреям. Главные роли исполнили Лиам Нисон, Бен Кингсли, Рейф Файнз, Эмбет Дэвидц.

"Список Шиндлера" отметили семью премиями "Оскар", в том числе в номинации "лучший фильм". Также этой премией наградили Стивена Спилберга как лучшего режиссера и Стивена Заилляна за лучший сценарий. Картина стала одним из самых мощных фильмов о Холокосте. Лента входит в список 250 лучших фильмов по версии IMDb.

Анонс фильма "Список Шиндлера"

