Получил семь премий "Оскар": какой фильм с 90-х остается популярным и сейчас
"Список Шиндлера" получил несколько премий "Оскара"
Есть фильмы, которые показывали в кинотеатрах десятки лет назад, однако они остаются интересными зрителям. Речь идет не только о ленте "Титаник", но и о "Списке Шиндлера".
В 1993 году на экраны вышел фильм "Список Шиндлера" режиссера Стивена Спилберга. Его создали по мотивам одноименного романа Томаса Кинилли, в основе которого реальные события. В исторической драме говорится о переселении польских евреев в Краковское гетто в 1939 году.
Главный герой — Оскар Шиндлер — немецкий бизнесмен, который создает фабрику по производству кухонных принадлежностей, на которую трудоустраивает евреев. Предприниматель подделывает им документы, и этим спасает евреев от гибели.
Лента почти полностью была снята в черно-белых цветах, чтобы передать драматизм тех времен. Одним из сильнейших образов картины является девочка в красном пальто. Она помогла сохранить жизнь более 1200 евреям. Главные роли исполнили Лиам Нисон, Бен Кингсли, Рейф Файнз, Эмбет Дэвидц.
"Список Шиндлера" отметили семью премиями "Оскар", в том числе в номинации "лучший фильм". Также этой премией наградили Стивена Спилберга как лучшего режиссера и Стивена Заилляна за лучший сценарий. Картина стала одним из самых мощных фильмов о Холокосте. Лента входит в список 250 лучших фильмов по версии IMDb.
