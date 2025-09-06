Загадка Тунгусского метеорита: портал в другое измерение, пришельцы и черная дыра

Прошло 117 лет, и есть три теории, что на самом деле произошло

30 июня 1908 над Сибирью, в бассейне реки Подкаменная Тунгуска, произошло одно из самых известных и загадочных небесных явлений в истории — падение Тунгусского метеорита. Сила взрыва была настолько мощной, что деревья были свергнуты на расстоянии до 60 километров от эпицентра. Однако за 117 лет до сих пор не найдено никаких обломков метеорита.

Именно отсутствие фрагментов и кратера делает этот метеорит настоящей загадкой. "Телеграф" собрал несколько самых невероятных из них.

Что произошло

Жители отдаленных деревень около 7 утра наблюдали яркое сияние, прорезавшее небо. Далее раздался мощный взрыв, сваливший деревья на площади более 2000 квадратных километров. Эти поваленные деревья образовали удивительную форму бабочки.

Мощность взрыва равнялась нескольким водородным бомбам — это 10-20 мегатонн тротила. Взрыв вызвал лесные пожары, продолжавшиеся в течение нескольких недель, вызвал сейсмическую волну (ощущалась даже в Великобритании).

Атмосферное свечение было видно за сотни километров. А на всей этой гигантской территории вечером 30 июня практически не наступила ночь: весь небосвод светился.

Несмотря на многочисленные экспедиции и исследования, до сих пор не найдено никаких больших обломков метеорита. Это поставило под сомнение, был ли это метеорит вообще.

Теория 1. Земля столкнулась с черной дырой

Это одна из самых ярких теорий. Согласно ей, Земля столкнулась с микроскопической черной дырой. Мол, черная дыра, пролетая сквозь атмосферу Земли, создала бы мощный взрыв, подобный ядерному, а затем продолжила свой путь сквозь планету, выйдя с другой стороны.

Приверженцы теории указывают на отсутствие кратера и силу взрыва, что значительно превышало ожидания для метеорита такого размера. Некоторые очевидцы описывали "огненный столб", уходящий в небо, что может соответствовать струе горячего газа, выброшенного черной дырой.

Но эту теорию отвергли из-за отсутствия доказательств и нереалистической траектории. Также микроскопические черные дыры, вероятно, улетучиваются в течение очень короткого времени, не создавая таких мощных взрывов.

Теория 2. Над Сибирью взорвался космический корабль

Не менее экзотическая теория предполагает наличие пришельцев в небе над Сибирью, которые не справились с управлением и нечаянно разбили там свой космический корабль. Отсутствие фрагментов метеорита подкрепляет эту теорию – мол, обломки корабля разлетелись вокруг.

Однако доказательств того, что это были именно пришельцы, тоже никто не нашел. Поэтому теорию считают маловероятной.

Теория 3. Никакого метеорита не было

В 2020 году группа ученых Красноярского научного центра СО РАН предположила, что ни один метеорит в Сибири не падал. Потому и кратера нет. Но, говорят ученые, огромный железный астероид пролетел сквозь атмосферу планеты над поверхностью.

Астероид размером от 100 до 200 м так и не столкнулся с землей и пролетел в космос. Согласно расчетам группы, высота полета составляла от 10 до 15 км, а скорость движения – около 20 км в секунду. При этом он не опускался ниже высоты 11 км.

Версия объясняет оптические эффекты, связанные с запыленностью высоких слоев атмосферы над Европой, вызвавшей яркое свечение ночного неба. Впрочем, учёные не занимались проблемой формирования ударной волны.

Есть и другие странные гипотезы: мол, это открылся портал в другое измерение. Есть люди, которые пытаются связать со взрывом ученого Никола Теслу, хотя тот умер за шесть лет до происшествия. Мол, Тесла проводил эксперименты по беспроводной передаче энергии на большие расстояния, и взрыв Тунгусского метеорита мог быть результатом столь неудачного эксперимента.

