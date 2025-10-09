В Украине есть своя "Швейцария": где находится это место невероятной красоты с живописными пейзажами

Осенью природа здесь становится еще красивее, чем летом

Воротновский ботанический заказник осенью – это одно из красивейших мест Волыни, как и Монастырь бригидок. Холмы, старые дубы, чистый воздух и тишина создают атмосферу покоя, которую редко можно найти рядом с городом. Недаром его называют украинской "Швейцарией" — пейзажи здесь действительно живописные.

Именно осенью Воротнов особенно привлекает туристов: лес меняет цвета, тропинки усыпаны листьями, а природа кажется еще более живой и более близкой. Территория заказника – холмистая, а вокруг лес с дубовыми деревьями. Флора насчитывает более 900 видов растений, среди них есть те, которые занесены в Красную книгу.

Ботанический заказник "Воротнев" расположен в 20 км от Луцка — в Волынской области. Его площадь около 600 гектаров, и его охраняют с 1978 года. Вход сюда бесплатный.

Воротновский ботанический заказник

Почему стоит посетить "Воротнев" осенью

Осень — это время, когда заказник расцветает в своем ярком подобии. Листья на деревьях меняют окрас — от золотисто-желтого до темно-красно-оранжевого, особенно дубы, граб, осина, что делает это место по-особому красивым.

Воротновский ботанический заказник возле Луцка

Воздух осенью становится чище и прозрачнее. Также здесь в настоящее время нет большой толпы отдыхающих, поэтому можно наслаждаться природой, тишиной, тропами, наблюдением за птицами. Именно за красивые пейзажи "Воротнов" и называют "Волынской Швейцарией".

Что делать в ботаническом заказнике "Воротнев"

Приезжать в "Воротнев" стоит для прогулок по лесу. Также здесь можно устраивать осенние фотосессии и пикники с друзьями или семьей.

Ботанический заказник "Воротнев"

Здесь нет больших туристических комплексов или гостиниц непосредственно внутри заказника. Однако есть обустроенные дорожки и места отдыха, скамейки, смотровые площадки и зоны, где можно присесть и насладиться видами.

"Инстаграммная" дорога в "Воротнове"

Как добраться

Со Львовской трассы нужно свернуть на село Воротнов (Луцкий район). Дорога ведет через села Липляны и Оздениж. После въезда в Воротнов следует двигаться по указателям в сторону лесничества — там начинается территория заказника.

Если путешествуете по общественному транспорту, из Луцка до Воротнова можно доехать пригородным автобусом или маршруткой в направлении сел Липляны, Оздениж или Городище — дальше несколько километров нужно пройти пешком.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где находится старейший город Украины и чем он удивляет. Осенью там не только красиво, но и бюджетно.