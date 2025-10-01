Машины посреди дороги, поваленные деревья и много погибших. Непогода в Одессе наделала бед (фото)
Спасатели продолжают работать и помогать людям
Непогода в Одессе бушевала 30 сентября. В городе затопило улицы, есть погибшие, среди которых целая семья.
Что нужно знать:
- В результате непогоды 30 сентября в Одессе погибли 9 человек, среди которых семья из пяти человек
- За семь часов в городе выпала почти двухмесячная норма осадков
- Спасатели эвакуировали 362 человека и 227 транспортных средств, а также продолжают откачивать воду из зданий
"Телеграф" расскажет, что известно по состоянию на 1 октября после непогоды. В сообщении ГСЧС говорится, что спасатели эвакуировали людей, вытаскивали автомобили, откачивали воду из зданий и искали пропавшую накануне пропавшую девушку.
"В общей сложности спасли 362 человека и эвакуировали 227 транспортных средств", — говорится в сообщении.
Что известно о погибших
Спикер ГСЧС Марина Аверина сообщила, что могла погибнуть семья из пяти человек, проживавшая в цокольном помещении. По ее словам, их накрыла волна, и они не смогли выбраться из дома.
В Одесской ОВА сообщили о погибших в результате непогоды в Одессе. В переулке Сергея Эйзенштейна обнаружили тела пяти человек: двух мужчин, двух женщин и девочки примерно 8 лет. Их личности устанавливают. Спасатели пока не имеют доступа к телам — идет операция по откачке воды из помещения.
Еще два тела обнаружили на улице Балковской: неустановленной женщины в возрасте 55–65 лет и местной жительницы 1987 года рождения. На улице Дача Ковалевского обнаружили тело женщины 1968 года рождения, а на улице Рыбальской — тело пропавшей 23-летней девушки.
Подтопило улицы и машины среди дороги
В Инфоксводоканале сообщили, что в Одессе за семь часов выпала почти двухмесячная норма осадков. В результате подтопило ряд улиц и повреждена коммунальная инфраструктура. Кроме аварий на трубопроводах затоплены две канализационные насосные станции.
В местных телеграмм-каналах пишут, что на некоторых улицах Одессы машины стоят прямо посреди дороги. КП "Городские дороги" обращаются к владельцам автотранспорта как можно скорее забрать оставленные автомобили среди проезжей части.
На Александровском проспекте на машину упало дерево.
Также полицейские перекрыли движение на следующих улицах:
- улица Люстдорфская дорога от улицы Костанди до улицы Левитана;
- осуществляется отвод транспорта улицы Люстдорфская дорога в направлении улицы Тополина;
- осуществляет отвод транспорта по Проспекту Небесной сотни и Проспекту Ярослава Мудрого.
Погода в Одессе
На протяжении всего дня погода в Одессе будет облачной. Синоптики прогнозируют сильный дождь, который пройдет почти весь день, но вечером постепенно ослабнет.
