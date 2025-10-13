Одеса знов може піти під воду. На Україну насуваються сильні дощі, литиме два дні

Дощі на вихідних пройдуть у більшості областей

Українців попередили про дві хвилі похолодання й одна з них очікується 18–20 жовтня. Цими днями у низці областей пройдуть дощі, і Одеса, за прогнозами синоптиків, знову може опинитися під водою. Про це розповів кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич.

Що варто знати:

В Україну з 19 числа прийде похолодання та дощова погода

Цими вихідними в Одесі знову очікується сильна злива

Якою буде погода в Україні 18-20 жовтня

У другій половині жовтня в Україні кількість опадів очікується у межах кліматичної норми. У більшості регіонів дощі пройдуть 18 та 20 жовтня, на півдні можливі грози.

В Одесі 18 жовтня знову очікується сильний дощ

Зокрема, 18 жовтня, в Одесі прогнозують дощ із самого ранку — опади розпочнуться близько 9:00 і продовжаться майже до вечора, стихнувши ближче до 18:00. За даними Ventusky, за добу може випасти до 5,5 мм дощу. Така кількість вважається помірною, але при сильних поривах вітру та поганій роботі зливових стоків окремі вулиці міста знову можуть виявитися підтопленими.

Погода в Одесі 18 жовтня

У цей день опади можуть обійти стороною лише східну частину України. Температура повітря очікується у межах +10…+15 градусів. Найхолодніше буде у західних областях.

А в неділю, 19 жовтня, на всій території України спостерігатиметься зниження температури. Дощі пройдуть у центрально-східній частині країни. Зокрема, у Дніпрі очікується 11 мм опадів.

Де в Україні пройдуть дощі 18-19 жовтня

Зазначимо, що 30 вересня курортну Одесу накрила аномальна повінь, яка паралізувала життя міста. За день там випала 1,5-місячна норма опадів. Внаслідок негоди загинули 9 людей, серед яких сім’я з п’яти осіб. Ліквідація наслідків смертельної стихії тривала понад тиждень.

