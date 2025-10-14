Укрывалась тремя одеялами. Украинка рассказала о неприятном "бонусе" в вагоне УЗ

Мнения пользователей в комментариях разделились

Значительное похолодание в Украине принесло большие неудобства украинцам, особенно путешествующим. Ведь в некоторых поездах "Укрзализныци" даже при +3 на улице нет отопления.

Соответствующее видео опубликовала пассажирка в Тике Ток. По ее словам, в поезде из Киева во Львов, который следует ночью, она очень сильно замерзла.

На видео девушка рассказывает, что на улице температура составила +3 градуса, а в их вагоне не было отопления. Холодно было настолько, что девушка укрывалась тремя одеялами и все равно замерзла. Более того, из-за отсутствия отопления были проблемы и с горячей водой, за которой нужно было идти в другой вагон.

Автор говорит, что, по словам проводницы, отсутствие отопления обусловлено тем, что на их вагон не выделили уголь. А отопление в таких поездах на угле и кипяток также производят с его помощью. Почему в +3 градуса люди должны были мерзнуть всю дорогу из Киева во Львов, неизвестно.

Однако в комментариях мнение пользователей разделилось. Ведь были те, кто писал, что в некоторых вагонах топят так, что дышать нечем. Но были люди, которые призывали девушку не жаловаться и "поблагодарить УЗ, которая работает в сложных условиях". Однако и здесь многие отметили, что отопление в вагонах — это базовая потребность, которую перевозчик должен закрывать.

